Kolejna nowela Tarczy antykryzysowej to koszt dla finansów publicznych ok. 2,7 mld zł

Zmiany zawarte w przyjętym przez rząd w środę projekcie noweli Tarczy antykryzysowej będą w 2020 r. kosztować finanse publiczne 2 mld 675 mln zł - wynika z OSR projektu o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych firmom dotkniętym skutkami pandemii.

W Ocenie Skutków Regulacji Projektu napisano, że koszt zmian dla finansów publicznych w 2020 r. to 2 mld 675 mln 820 tys. zł, z czego dla budżetu państwa 920 mln 820 tys. zł, a dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - 2 mld 127 mln zł. Zmiany wywołają natomiast dodatni skutek dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 372 mln zł.

Przyjęty w środę przez rząd projekt przewiduje m.in. uruchomienie ponad 560 mln zł dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopotu przez koronawirusa. Rząd chce również zabezpieczyć w dobie pandemii polskie firmy przed wrogim przejęciem.

CIR wyjaśniło w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, że w ramach popartych przez rząd rozwiązań uruchomionych ma zostać ponad 560 mln zł na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez COVID-19. "Powinno to wygenerować kredyty o wartości ok. 32 mld zł" - dodano.

Zgodnie z przyjętym projektem Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dopłacał do kredytów zaciąganych przez firmy, które zostały dotknięte skutkami koronawirusa. W tym roku na dopłaty ma zostać przeznaczone blisko 300 mln zł; w 2021 r. ma być to 270 mln zł.

Jak wyjaśniono, dopłaty będą wypłacane przez BGK ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania.

"Wsparcie trafi do przedsiębiorców oraz podmiotów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r" - poinformował CIR.

Nowe przepisy mają również zapobiec wrogim przejęciom polskich firm przez zagraniczne podmioty spoza UE. CIR podkreśliło, że taka ochrona jest konieczna, kiedy ze względu na koronawirusa, wycena polskich firm może być szczególnie niska. Dodano, że w tej sprawie wzorowano się na przyjętych niedawno rozwiązaniach w Niemczech.

CIR poinformowało, że nowe rozwiązania dotyczące kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata. Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w takich spółkach będą kontrolowane przez prezesa UOKiK.

Nowe przepisy obejmą m.in. spółki publiczne i sektory gospodarcze związane np. z energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, czy produkcją leków - jeśli ich przychody przekraczają 10 mln euro rocznie.

Przyjęte przez rząd rozwiązania mają również ułatwić funkcjonowanie samorządów w dobie koronawirusa, które tracą dochody z podatków. Podwojony zostanie udział powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - od 1 maja do końca 2020 r. Dzięki temu, do samorządów trafi co druga, nie co czwarta złotówka.

Projekt przewiduje również załagodzenie reguły finansowej, który teraz ogranicza możliwości zadłużania się samorządów.

"W związku z COVID-19, w 2020 r. możliwa będzie nierównowaga budżetu samorządów, dodatkowo o wartość faktycznego zmniejszenia się dochodów z podatków (takich jak: PIT, CIT i podatków lokalnych, czyli m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego czy opłaty skarbowej)" - wyjaśniono w komunikacie.

Nowe przepisy pozwolą też poprawić płynność samorządów dzięki możliwości wcześniejszego przekazywania im rat, m.in. w części oświatowej; bogatsze gminy będą też mogły w drugim półroczu uregulować raty tzw. janosikowego za maj i czerwiec. Samorządy będą mogły również przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego - środków pozyskiwanych od przedsiębiorców sprzedających alkohol - na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19.

Nowe regulacje mają też ułatwić postępowania przetargowe i samą realizację inwestycji. Rząd zgodził się, by nie było już obowiązkowego wadium przy postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzony zostanie też obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego. W końcu obniżona zostanie dopuszczalna wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych.

Nowe przepisy dotyczyć będą także wakacji kredytowych. Dzięki nim, będzie można zawiesić spłatę kredytu maksymalnie do trzech miesięcy. W tym okresie nie będzie naliczania odsetek i innych opłat (z wyjątkiem ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu) - zapewniono. Ma to dotyczyć osób, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca br., a zawieszenie spłacania kredytu będzie dotyczyć części kapitałowej i odsetkowej.

Przewidziano także ułatwienia podatkowe. Więcej darowizn będzie można odliczyć od podstawy obliczania podatku dochodowego. "Będzie to dotyczyć m.in. darowizn przekazanych na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej" - wyjaśniono. Projekt zakłada też, że od podatku będzie można odliczyć również darowizny rzeczowe w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r., m.in. placówkom oświatowym.