Kolejna przykra inflacyjna niespodzianka. Drożeje wszystko

Wzrost inflacji bazowej nie był zaskoczeniem dla ekonomistów. Skala – już tak. Oczekiwali, że ceny – z wyłączeniem cen paliw i żywności wzrosną o 4,1 proc. (średnia prognoz rynkowych). Dane NBP przyniosły jednak przykrą niespodziankę – inflacja bazowa wzrosła o 4,2 proc.

Rosną wszystkie ceny

Inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii w górę do 4,2% r/r (najwyżej od roku). Pozostałe miary inflacji bazowej także wzrosły we wrześniu. Wzrost cen konsumpcyjnych ma coraz szerzej zakrojony charakter. pic.twitter.com/jMGhfrMRqa — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) October 18, 2021

Niepokojące są również dwa kolejne wskaźniki. Inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 4,1 proc., wobec 3,8 proc. miesiąc wcześniej, zaś tzw. 15 proc. średnia odcięta (przy jej wyliczaniu nie uwzględnia się 15 proc. cen o najmniejszej i największej dynamice), wyniosła 4,5 proc., wobec 4,1 proc. miesiąc wcześniej.Te wskaźniki niejako oczyszczają wskaźnik inflacji z wpływu jednorazowych punktowych szoków cenowych – możemy sobie bowiem wyobrazić, że wzrost inflacji obserwujemy za sprawą skokowych podwyżek cen jednej grupy produktów (np. żywności za sprawą suszy).Oba te wskaźniki utrzymują się powyżej 4 proc., co w przełożeniu na potoczny język oznacza, że drożeje wszystko – równo i szybko. - Zwracamy uwagę na silniejszy przyrost 15 proc. średniej obciętej (z 4,1 proc. do 4,5 proc.). Presja cenowa nie jest punktowa, lecz widoczna w całym koszyku – oceniają ekonomiści mBanku. -Wzrost cen konsumpcyjnych ma coraz szerzej zakrojony charakter – wtórują im analitycy Pekao.Poniedziałkowe dane to argument dla tych, którzy twierdzą, ze inflacja ma charakter trwały. To z kolei zwiększałoby prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu RPP, które odbędzie się 3 listopada.Podczas konferencji po ostatnim posiedzeniu Rady, na którym zapadła decyzja o podwyżce stóp o 40 pkt. bazowych, prezes NBP Adam Glapiński sugerował jednak raczej, że najpierw RPP przyjrzy się efektom tej podwyżki.