Kolejna sesja z obrotami poniżej 1 mld zł

We wtorek ( 5 maja) na warszawskim parkiecie główne indeksy uległy minimalnym zmianom. Drugą sesję z rzędu obroty na całym rynku nie przekroczyły 1 mld zł.

"To była zasadniczo sesja bez większej historii. Trochę działo się rano, gdy niemiecki sąd konstytucyjny zakwestionował program QE i doszło do krótkotrwałych spadków na rynkach zagranicznych, w tym na DAX-ie, do czego WIG20 podłączył się" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.

"W odróżnieniu jednak od niemieckiego indeksu, który dość szybko podźwignął się z lokalnych minimów po informacji o orzeczeniu sądu konstytucyjnego, WIG20 trwał już w maraźmie do końca sesji" - dodał.

WIG20 rozpoczął sesję powyżej poniedziałkowego zamknięcia. Po godz. 10 doszło do korekty. Indeks naśladował niemiecki DAX, który zaczął zniżkować po tym, gdy pojawiła się negatywnie odebrana przez inwestorów informacja o orzeczeniu tamtejszego Sądu Konstytucyjnego w sprawie uczestnictwa Bundesbanku w programie skupu aktywów w ramach QE.

Przez resztę sesji WIG20 oscylował wokół poniedziałkowego zamknięcia. Na rynku panowała niska zmienność. Rozpiętość między najwyższym kwotowaniem WIG20 a najniższym we wtorek wyniosła ok. 25 pkt., podczas gdy średnia dla ostatnich pięciu sesji wyniosła ok. 44 pkt.

"Wielu inwestorów zdaje się oczekiwać korekty spadkowej, więc zapał kupujących na tych poziomach cenowych mógł zmaleć, o czym świadczą choćby obroty. Trudno przy tym o wzrosty, gdy akcje spółek bankowych, mających udział w WIG20 odstają in minus od rynku" - ocenił analityk BM BNP Paribas.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,1 proc. do 1.598,84 pkt., WIG zniżkował 0,01 proc. do 45.018,81 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,2 proc. do 3.239,11 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,01 proc. do 11.626,88 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 766 mln zł, z czego 575 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały wzrosty. Najsilniejsze miały miejsce w Rosji, gdzie indeks RTS zyskał 3,0 proc. Poza giełdą warszawską zniżkowały jeszcze tylko akcje na giełdzie w Stambule.

DAX idzie w górę o 2,2 proc. o godz. 17.20, a S&P500 rośnie 1,7 proc.

5 z 15 indeksów sektorowych spadło. Kursy 11 z 20 spółek z WIG20 zniżkowały.

W WIG20 spadł Tauron (-1,4 proc. do 1,12 zł).

Nowe Jaworzno Grupa Tauron, konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa oraz spółka E003B7 podpisały porozumienie związane z realizacją umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie. Grupa Tauron szacuje, że blok w Elektrowni Jaworzno zostanie oddany do eksploatacji do 15 listopada 2020 roku.

Zwyżkowało LPP (+2,1 proc. do 6.200 zł), mimo, że na początku sesji cena spadała o ponad 2 proc.

LPP oszacowało, że miało w pierwszym kwartale roku obrotowego 2020/21 (luty - kwiecień 2020) 265 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej wobec 64 mln zł zysku EBIT w analogicznym okresie 2019 r. Konsensus PAP Biznes zakładał, że strata operacyjna grupy LPP wyniesie w tym okresie 231 mln zł.

"Warto podkreślić duży wzrost w e-commerce, jednak on też był spodziewany. Mocno spada marża rdr. Powodem jest wzrost online z bardzo dużymi wyprzedażami. Sądzę, że marża w czasie kwartału stopniowo spadała i dlatego spodziewam się dużych spadków marży w II kwartale i bardzo dużych promocji" - powiedziała analityczka DM BOŚ Biznes Sylwia Jaśkiewicz.

"Biorąc pod uwagę kursy walutowe, spodziewam się też bardzo dużych - kilkudziesięciomilionowych ujemnych różnic kursowych w I kwartale wpływających na poziom netto" - dodała.

Kurs PKN Orlen zwyżkował 1,7 proc. do 60,50 zł.