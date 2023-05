Kolejna spółka zniknie z GPW? Cedrob chce mieć 100 proc. akcji Gobarto

Cedrob, polski producent drobiu trzody chlewnej, ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji Gobarto proponując cenę 17,60 zł za akcję. Cedrob, który posiada już 90,46 proc. akcji Gobarto, chce skupić 100 proc. akcji i wycofać je z Giełdy Papierów Wartociowych.

Przedmiotem zaproszenia jest nie więcej niż 2.651.156 akcji, które stanowią 9,54 proc. kapitału zakładowego Gobarto.

Gobarto zapewnia, że jest największą polską firmą, która zajmuje się ubojem, rozbiorem oraz dystrybucją mięsa czerwonego – wieprzowego, wołowego oraz dziczyzny.

Jak podkreślono w wezwaniu, proponowana cena uwzględnia istotną premię zarówno do średniej ceny akcji Gobarto z ostatnich sześciu miesięcy (tj. 9,29 zł), jak i ostatnich trzech miesięcy (tj. 10,86 zł), tj. odpowiednio 89 proc. i 62 proc.

To także premie do bieżącej ceny rynkowej akcji Gobarto, tj. 43 proc. w stosunku do kursu zamknięcia z 30 maja 2023 r., który wyniósł 12,30 zł.

Celem zaproszenia jest zdobycie 100 proc. a akcjonariacie Gobarto

Jednocześnie zaproponowana przez Cedrob cena przekracza wartość księgową na jedną akcję Gobarto, jaka została ujawniona w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym raporcie okresowym na dzień 31 marca 2023 r., tj. 17,56 zł.

Intencją Cedrob jest osiągnięcie 100 proc. udziału w kapitale zakładowym Gobarto, co odpowiada 27.800.229 akcji w spółce.

- W przypadku osiągnięcia progu 95 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Gobarto, Cedrob zamierza przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze out) - zapowiedziano.

Aktualnie Cedrob posiada 25.149.073 akcji Gobarto, co stanowi 90,46 proc. udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Zamiarem Cedrob jest wycofanie wszystkich akcji Gobarto z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Bardzo wysoka premia w stosunku do ceny giełdowej

- Zaproponowana cena, uwzględniająca bardzo wysoką premię, jest wyższa od wartości księgowej na akcję. W ciągu ostatnich kilkunastu lat kurs akcji Gobarto ani razu nie osiągnął proponowanej wartości. Akcje spółki notowane są w systemie notowań jednolitych z dwoma fixingami, co oznacza, że ich płynność jest bardzo ograniczona. To istotny aspekt z punktu widzenia akcjonariuszy spółki rozważających sprzedaż walorów – komentuje Andrzej Goździkowski, prezes Cedrob.

Zapisy będą przyjmowane w dwóch terminach. W ramach pierwszego terminu od 1 czerwca, do 27 czerwca 2023 r. (do godziny 17:00), z rozliczeniem transakcji nabycia nie później niż 30 czerwca 2023 r. i w ramach drugiego terminu od 28 czerwca, do 25 lipca 2023 r. (do godziny 17:00), z rozliczeniem transakcji nabycia nie później niż 28 lipca 2023 r.

Cena nabycia w pierwszym i drugim terminie jest taka sama i wynosi 17,60 zł za akcję.

Przedmiotem zaproszenia jest nie więcej niż 2.651.156 akcji, które stanowią 9,54 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonywania 9,54 proc. ogólnej liczby głosów podczas walnego zgromadzenia spółki.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji nabycia akcji w ramach zaproszenia jest Ipopema Securities.

Grupa kapitałowa Gobarto liczy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej. Uzupełnieniem dla działalności podstawowej spółki jest aktywność w segmencie uprawy zbóż i produkcji roślinnej.

Przychody grupy Gobarto w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosły 809,7 mln zł, wobec 519,5 mln zł w pierwszym kwartale 2022 r.

Zysk netto był na poziomie 34 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wyniósł on. 3,8 mln zł.

Gobarto to kolejna spółka, która może zniknąć z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Nie widać natomiast ruchu w drugą stronę: w pierwszym kwartale 2023 r. na GPW nie było żadnego nowego debiutu, pojawiły się tylko cztery spółki, które przeszły z rynku NewConnect.

