Kolejna stacja paliw pod marką Orlen w Niemczech ruszyła w Hamburgu

W Hamburgu ruszyła nowa stacja paliw pod marką Orlen. To druga, po Berlinie, stacja paliwowa Grupy Orlen w Niemczech otwarta w ramach rebrandingu sieci na zagranicznych rynkach - poinformował w środę PKN Orlen.

Informując o nowej stacji paliw w Hamburgu, PKN Orlen podał, że obecnie w Niemczech funkcjonuje już blisko 600 tego typu obiektów pod marką Grupa Orlen - star, dostępnych w każdym z tamtejszych landów. "Zgodnie ze strategią Orlen 2030, koncern zamierza znacząco rozbudowywać swoją sieć, przede wszystkim za granicą" - zapowiedział PKN Orlen.

Jak wspomniał koncern, jego nowa placówka w Hamburgu, działająca pod marką Orlen, jest drugą, po Berlinie, stacją paliw w Niemczech "otwartą w ramach rebrandingu" sieci Grupy Orlen na zagranicznych rynkach.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ocenił, że "segment detaliczny Grupy Orlen to jeden z kluczowych obszarów dla dalszego wzmacniania pozycji koncernu". "Zakładamy jego dalszy, dynamiczny rozwój, oparty o rozbudowę sieci sprzedaży i znaczące poszerzenie oferty" - zapowiedział Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Szef PKN Orlen zaznaczył, iż koncern chce by pod marką Orlen do 2030 r. 45 proc. jego stacji paliwowych funkcjonowało na rynkach zagranicznych. "Otwarcie stacji w Hamburgu, gdzie mieści się siedziba naszej niemieckiej spółki Orlen Deutschland, to kolejny krok w poszerzaniu segmentu detalicznego, który w 2020 r. osiągnął rekordowy zysk operacyjny na poziomie 3,3 mld zł" - oświadczył Obajtek. PKN Orlen przypomniał, że zgodnie z przyjętą tam strategią, wydatki inwestycyjne na rozwój obszaru detalicznego koncernu do 2030 r. pochłoną 1,1 mld zł, dzięki czemu EBITA LIFO wzrośnie półtorakrotnie, do ok. 5 mld zł. "Do 2030 r. w regionie pod polską marką Orlen będzie działać co najmniej 3,5 tysiąca stacji. Rozwój sieci stacji Grupy Orlen będzie mieć miejsce przede wszystkim za granicą - udział stacji zagranicznych w całej sieci wzrośnie z 37 do 45 proc." - wyjaśnił koncern.

Jak przekazał PKN Orlen, stacja w Hamburgu została otwarta przy ul. Bernadottestraße, zlokalizowanej w dzielnicy Othmarschen. "Bogatą ofertę gastronomiczną, oferującą między innymi hot-dogi czy zapiekanki, uzupełnia blisko 1000 artykułów, również polskich producentów, które można nabyć na miejscu" - podano w informacji. PKN Orlen przypomniał, że strategię ujednolicania wizerunku swych stacji paliwowych na zagranicznych rynkach rozpoczął w listopadzie 2019 r. Koncern zaznaczył, że "w ramach cobrandingu już na wszystkich stacjach w Niemczech, Czechach oraz na Słowacji do lokalnych brandów star i Benzina dołączył logotyp Grupy Orlen" - oznakowano nim np. dystrybutory, pylony cenowe oraz ekrany wewnątrz stacji.

"Koncern jest również obecny na Litwie, jednak tam wszystkie stacje od początku funkcjonują wyłącznie pod brandem Orlen" - podkreślono w informacji.

