Kolejne ciosy w imperium Leszka Czarneckiego

Końcówka roku okazała się fatalna dla byłego miliardera (obecnie już milionera) Leszka Czarneckiego. W Wigilię Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła, że odmówiła zatwierdzenia planu naprawczego Getin Noble Banku i zdecydowała o wprowadzeniu tam kuratora. W końcówce roku wniosek o upadłość złożył również wchodzący w skład grupy Czarneckiego pośrednik finansowy Open Finance.

Komisja docenia, ale...

Cztery miesiące na plan

Taśmy i afery

Prokuratura w natarciu

Czy w przypadku Getin Noble Banku będziemy mieli do czynienia z powtórką takiego scenariusza? Niewykluczone, chociaż dziś nie można oczywiście niczego przesądzać. Komisja Nadzoru Finansowego dała GNB cztery miesiące - w tym czasie ma powstać nowy plan naprawy banku. Czy to dużo, czy mało czasu?Z jednej strony sporo, z drugiej jednak należy pamiętać, że finansowe turbulencje Getin Noble Banku trwają od lat i mimo rozpaczliwych wysiłków właściciela – m.in. wyprzedaży innych aktywów grupy, by wesprzeć finansowo banki, nie przyniosły – przynajmniej zdaniem KNF – zdecydowanej poprawy. W przypadku Idea Banku – który też Leszek Czarnecki usiłował ratować – ostatecznie okazały się nieskuteczne.Po przejęciu Idea Banku Leszek Czarnecki grzmiał o wywłaszczeniu i odwołał się od tej decyzji do sądu. W sierpniu 2021 r WSA uznał jednak, że decyzja BFG była uzasadniona. Takie same wnioski można było znaleźć w zamówionym przez BFG audycie PwC. Według tej firmy w przypadku ogłoszenia upadłości Idea Banku potencjalne straty jego właścicieli i wierzycieli wyniosłyby niemal 1,6 mld zł, podczas gdy w ramach przymusowej restrukturyzacji było to prawie 560 mln zł.Nie można jednak powiedzieć, że podejmowane przez Czarneckiego działania poprawy sytuacji Getin Noble Banku nie przynosiły żadnych efektów - skonsolidowany zysk netto za trzeci kwartał ubiegłego roku wyniósł 11,2 mln zł, podczas gdy przed rokiem strata wyniosła 69,8 mln zł. Był to już drugi kwartał z rzędu, w którym bank osiągnął dodatni wynik finansowy. Cóż, wcześniej jednak miał czarną passę 19 kwartałów, które kończył na minusie…. To m.in. efekt agresywnej polityki Czarneckiego, którego instytucje postawiły sobie za cel jak najszybsze pozyskanie klientów (czasem kontrowersyjnie, bo pojawiły się zarzuty misselingu), co niekoniecznie okazało się korzystne przy zmianie warunków rynkowych.- Nadzór dostrzega pozytywne skutki działań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez bank, w tym przede wszystkim po stronie kosztowej (tj. w zakresie zmniejszenia kosztów finansowania, kosztów ryzyka kredytowego i kosztów działania), a także związanych z możliwością poprawy współczynników kapitałowych w wyniku obniżenia sumy bilansowej banku i jego aktywów ważonych ryzykiem. Nadzór liczy na kontynuację działań prowadzonych w tym zakresie przez zarząd banku, a także na dalszy, bieżący kontakt z zarządem banku w odniesieniu do tych działań - napisała KNF w grudniowym komunikacie.Zastrzegła jednak, że to nie wystarczy. - W ocenie nadzoru pozostałe działania naprawcze – przy niewystarczającym wobec potrzeb banku wsparciu kapitałowym ze strony głównego akcjonariusza, a także w sytuacji wystąpienia negatywnych czynników zewnętrznych, jak m.in. pandemia COVID-19 – uznane zostały za niewystarczające do osiągnięcia trwałej rentowności - dodała.Teraz bank musi opracować nowy plan naprawczy, który – jak podkreśla KNF „powinien uwzględniać w szczególności istotne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, które miały miejsce w ostatnim okresie (w tym zmiany parametrów makroekonomicznych, trendy w praktyce orzeczniczej dotyczącej sporów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi) oraz prezentować działania mające na celu m.in. spełnienie w akceptowalnej perspektywie czasowej minimalnych wymogów regulacyjnych".To wszystko pod okiem kuratora – BFG. Przypomnijmy jednak, że między instytucjami finansowymi Leszka Czarneckiego a BFG mocno iskrzyło. Idea Bank we wrześniu 2020 roku (a więc niespełna trzy miesiące przed ostatecznym zniknięciem z rynku) wnioskował – bezskutecznie - do KNF o odwołanie BFG z funkcji kuratora, argumentując, że fundusz „nie realizuje celu, dla którego został powołany, gdyż nie podejmuje aktywności służącej poprawie sytuacji banku, ani też nie wspiera organów banku na etapie opracowania czy wdrażania działań naprawczych".Powodem takiego wniosku był brak zgody KNF na sprzedaż przez Idea Bank części akcji spółki zależnej Idea Money. Transakcja ta miała podbić współczynniki kapitałowe banku.Plany sprzedaży Idea Money miały być jedną z dziesiątek transakcji przeprowadzanych w owym czasie (a także później) przez Leszka Czarneckiego dla wzmocnienia kapitałowego swoich banków – m.in. wycofał się z biznesu deweloperskiego, sprzedając pakiet akcji LC Corp za pół miliarda złotych. Systematycznie wyprzedawał (lub próbował) również swoje aktywa na wschodzie – m in, w Rosji, Ukrainie, Białorusi i Rumunii. Nie zawsze były to transakcje korzystne – uzyskiwał wprawdzie żywą gotówkę (a to wszak było głównym celem) to jednak bywało, że sprzedawał poniżej pierwotnej wartości i efektem były odpisy księgowe straty Getin Holdingu.Sytuacja finansowa grupy spółek Leszka Czarneckiego nie była jego jedynym zmartwieniem – próby ratowania banków odbywały się w atmosferze afer, skandali i gęstego politycznego sosu.Jesienią 2018 roku Gazeta Wyborcza opublikowała nagraną rozmowę Leszka Czarneckiego z ówczesnym szefem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Ch. do której miało dojść w marcu. Ten ostatni miał biznesmenowi złożyć korupcyjną propozycję: wycofane zostaną niekorzystne dla jego banków regulacje (w zamian Czarnecki miał zatrudnić wskazanego przez KNF człowieka) za - dość mało realną kwotę 40 mln zł. Alternatywą byłaby upadłość i przejęcie za złotówkę Getin Noble Banku (który wówczas, jak się wydawało, miał większe problemy niż Idea Bank).W międzyczasie w kwietniu jednak wybucha afera GetBacku – firmy windykacyjnej (założonej zresztą przez Leszka Czarneckiego, ale sprzedanej przez niego nieco wcześniej), co staje się powodem kolejnych problemów biznesmena – jego Idea Bank jest jednym z głównych (chociaż nie jedynym) bankiem rozprowadzającym feralne obligacje GetBacku. Półtora roku później - w sierpniu 2020 roku – Leszek Czarnecki staje się podejrzanym w tej sprawie.Zdaniem prokuratury Czarnecki jako przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Banku był osobą faktycznie podejmującą kluczowe decyzje w banku, miał wiedzę na temat szczegółów dokonywanej za pośrednictwem Idea Banku sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack. Miał akceptować ten proceder chociaż bank nie miał wymaganego zezwolenia KNF na prowadzenie takiej działalności, a jego klienci byli wprowadzani w błąd co do gwarancji zysku i bezpieczeństwa inwestycji w obligacje GetBack.Do formalnego przedstawienia zarzutów jednak nie doszło, bowiem biznesmen – jak wiele na to wskazuje – przebywa za granicą. W lipcu 2020 r. prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Czarneckiemu zarzutów w związku z tzw. aferą GetBack, ale nie zostały mu one formalnie ogłoszone, bo biznesmen na stałe przebywa za granicą.W październiku w przeddzień posiedzenia sądu w sprawie wniosku o areszt dla Czarneckiego prokuratura usiłowała – w związku z inną sprawą – zatrzymać jego pełnomocnika Romana Giertycha (wobec którego, jak ujawniono ostatnio, stosowano system szpiegujący Pegasus, wiele wskazuje, że bez odpowiedniej podstawy prawnej), ale tu też nie doszło do przedstawienia zarzutów – bo mecenas zasłabł i sąd uznał, że przedstawienie zarzutów było nieskuteczne a i prokuratura ich nie uprawdopodobniła i uchylił wszystkie środki zapobiegawcze. Sąd oddalał również kolejne wnioski o aresztowanie Czarneckiego.W listopadzie 2021 sąd uchylił decyzję prokuratury o zajęciu majątku właściciela Getin Banku na kwotę ponad 200 mln zł. Stwierdził również, że prokuratura "nie postawiła skutecznie zarzutów" Czarneckiemu, a skoro tak, to nie można nazywać go podejrzanym ani zajmować mu majątku. W odpowiedzi na początku grudnia prokuratura rozszerzyła zarzuty wobec biznesmena w sprawie Get Backu.Sam Czarnecki zwracał uwagę, że to on – na miesiąc przed wybuchem afery - alarmował KNF w sprawie nieprawidłowości w Get Backu. Złożył też - nieco później - doniesienia do prokuratury na dwóch menedżerów Idea Banku.Wygląda zatem na to, że decyzja KNF jest tylko kolejnym odcinkiem niekończącej się telenoweli o biznesowych, prawnych i politycznych potyczkach Leszka Czarneckiego. To wielowątkowa fabuła, w której pojawiają się taśmy, zarzuty, sztuczki prawne stosowane po obu stronach sporu. Nie zabrakło także wątku TVN24. W sprawie przejęcia tej stacji biznesmen miał być sondowany przez bliskiego obozowi władzy Adama Hoffmana. Biorąc pod uwagę dotychczasowy rozwój akcji, czeka nas jeszcze wiele niespodziewanych zwrotów. Tylko biznesu żal…