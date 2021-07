Kolejne dwa podmioty na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego

Na listę ostrzeżeń publicznych Komisja Nadzoru Finansowego wpisała nowe podmioty, platformę internetową alpsmarkets.com oraz platformę inwestycyjną nirotrade.com - poinformowała w poniedziałek KNF.

W komunikacie napisano, że na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały: Alps Markets (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej: alpsmarkets.com) oraz Niro Trade (platforma inwestycyjna - nirotrade.com).

Wskazano, że zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostały skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.



Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

