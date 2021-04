Kolejne firmy dołączyły do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dołączyły w pierwszym kwartale tego roku kolejne firmy, wśród nich znalazło się 13 produkcyjnych i dwie świadczące usługi. Zamierzają one zainwestować blisko 700 mln zł, utrzymać bądź stworzyć ponad tysiąc miejsc pracy.

Poinformował o tym we wtorek PAP rzecznik Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) Mateusz Słonecki. Podkreślił, że strefa przez pierwsze trzy miesiące tego roku pozyskała najwięcej inwestorów w historii działalności spółki, czyli od 24 lat.

"15 wydanych dla firm decyzji o wsparciu to o sześć więcej niż w trzech pierwszych miesiącach ubiegłego roku, kiedy pandemia była we wczesnej fazie. Patrząc na dynamikę decyzji inwestycyjnych nie można mówić o spowolnieniu" - powiedział.

Prezes ŁSSE Marek Michalik zwrócił uwagę, że strefa "zintensyfikowała działania online". Organizowane są webinary, konsultacje, spotkania z inwestorami, na których prezentowana jest oferta strefy. "Zaczynając od zwolnień w podatku, przez dofinansowanie do szkoleń pracowników, a na współpracy ze startupami kończąc" - dodał.

Jak poinformował Słonecki, z oferty strefy do końca marca skorzystało pięciu inwestorów zagranicznych: z Włoch, Belgii, Szwecji, Tajlandii i USA. Najwięcej, bo ponad 300 mln zł zainwestują Amerykanie, którzy zamierzają zbudować w Warszawie nowoczesne Data Center o powierzchni ponad 2 ha. Będzie wyposażone w najnowsze systemy chłodzenia, pozwalające na ograniczanie zużycia energii.

"Jesteśmy trzecią strefą na świecie i najlepszą w Europie według rankingu fDi Magazine. Tak dobry wynik przekłada się bezpośrednio na rozpoznawalność łódzkiej strefy w świecie. Dodatkowo powoduje, że globalne firmy u nas inwestują" - wyjaśnia Michalik.

Wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz uważa, że łódzka strefa to dobre miejsce dla inwestycji w nowoczesne usługi dla biznesu, centra shared services czy branży IT. "Budowa Data Center przez spółkę Waw11 z amerykańskim kapitałem czy wcześniejsza inwestycja szwajcarskiej firmy Alcon w nowoczesne centrum usług wspólnych pokazuje, że jesteśmy dobrym miejscem dla takich inwestycji. Prognozujemy dalsze lokowanie się w Warszawie, a mamy nadzieję, że także w Łodzi, inwestycji o takiej charakterystyce" - dodała.

Z informacji przekazanych przez Słoneckiego wynika, że wśród polskich firm największe inwestycje, przekraczające 30 mln zł nakładów, planują firmy: Janmar Centrum i Poprava - producenci opakowań z tektury falistej. W tym gronie znalazł się także inwestor z Rawy Mazowieckiej działający w sektorze przetwórstwa mięsa, firma Food Service, która zamierza zwiększyć moce produkcyjne.

Inwestycje do 30 mln zł nakładów zamierza realizować Fabryka Mebli "Meblosiek" zlokalizowana niedaleko Wieruszowa. Produkująca meble na rynek polski, ale także za granicę. Wśród inwestorów są jeszcze m.in.: Europochette Polska z Tomaszowa Mazowieckiego zajmująca się produkcją wyrobów z papieru, np. serwetek, bieżników, podkładek pod talerze. Producent przyczep campingowych, firma Tomplan czy Tartak Witkowscy tworzący prefabrykaty budowlane z drewna. Firma zamierza postawić na badania i rozwój nowych technologii.

Na liście inwestorów ŁSSE w 2021 r. jak dotąd znalazły się dwie duże, 10 średnich i trzy małe firmy. Zdecydowanie dominują polscy inwestorzy z sektora MŚP - stanowią blisko 66 proc. Jeszcze kilka lat temu było to blisko 30 proc.

"Trend się odwrócił w 2018 r. po wprowadzeniu Polskiej Strefy Inwestycji. Dziś można inwestować właściwie na dowolnym terenie i starać się o zwolnienie w podatku. Procedura jest uproszczona i decyzję o wsparciu inwestor może otrzymać właściwie w niecały miesiąc. Warunkiem koniecznym jest jednak zgłoszenie się do nas przed rozpoczęciem inwestycji, dlatego zawsze apeluję do firm, żeby na początku inwestycyjnych planów zadzwoniły do łódzkiej strefy i przekonały się, czy mogą otrzymać pomoc publiczną" - wyjaśnił Michalik.

