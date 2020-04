Kolejne firmy i instytucje ruszają z produkcją przyłbic dla szpitali

10 tys. przyłbic dziennie będą produkować firmy zrzeszone w Polskim Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Z kolei Wydział Fizyki UW zapowiada wytworzenie 6 tys. takich osłon. Trafią m.in. do lekarzy, ratowników, policjantów i strażaków.

Jak poinformował w komunikacie Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS), firmy zrzeszone w Związku zadeklarowały produkcję 10 tys. sztuk dziennie przyłbic dla medyków. Podkreślono, że placówki medyczne mogą liczyć na nieodpłatne dostawy.

Związek wskazał, że na razie za pomocą np. drukarek 3D dziennie powstają 3 - 4 takie osłony. Podkreślono, że w momencie sporządzenia odpowiednich form i przejścia na technologię wtryskową, produkowane ilości zmieniają się diametralnie i "pójdą w tysiące sztuk".

"Zakładam, że od przyszłego tygodnia, czyli zaraz po świętach wielkanocnych, same podmioty zrzeszone w PZPTS będą w stanie dostarczyć na rynek nawet 10 tysięcy sztuk takich specjalistycznych osłon dziennie" - powiedział dyrektor generalny PZPTS Robert Szyman, cytowany w komunikacie.

Dodał, że będą to produkty gotowe do użycia przez lekarzy, ratowników, ale także policjantów, strażaków czy pracowników służb ochrony.

Jak podał PZPTS, jest to kontynuacja pomocy, jaką firmy zrzeszone z Związku świadczą na rzecz szpitali, którym przekazały w sumie ponad 45 tys. produktów z plastiku - kubków, sztućców, worków opakowaniowych, czy folii na kurtyny medyczne. Powstaje też lista szpitali, do których w pierwszej kolejności trafią przyłbice i kurtyny - czytamy.

O produkcji przyłbic dla medyków przez zespół z Wydziału Fizyki UW pod kierunkiem prof. Andrzeja Wysmołka, poinformowała w czwartek firma ubezpieczeniowa Aviva. Wskazała, że zespół rozwija produkcję przyłbic ochronnych, z której korzystają szpitale i inne instytucje medyczne.

Do szpitali, w tym do szpitalnych oddziałów ratunkowych, oraz domów opieki w różnych miejscach w Polsce trafiło do tej pory 1000 takich osłon - czytamy na stronie Wydziału.

"Dzięki współpracy z firmą Aviva od przyszłego tygodnia naukowcy będą korzystać z 10 dodatkowych drukarek 3D, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie produkcji do 300 sztuk dziennie. W ramach tej współpracy powstanie ok. 6 tys. przyłbic medycznych" - podano.

Wydział Fizyki UW poinformował, że projekt wspierają także: Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego oraz wolontariusze z Inkubatora UW, którzy zaangażowali się w składanie drukarek 3D.

Zespół z Wydziału Fizyki UW zaprasza zainteresowanych badaczy oraz instytucje do współpracy w ramach projektu - czytamy.