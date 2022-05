Kolejne firmy zainwestują w Warmińsko-Mazurskiej SSE 162 mln zł

Producent rowerów Kross, Zakład Mleczarski Winnica oraz Engeco Sp. z o.o. będą realizowały projekty w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej o wartości ponad 162 mln złotych. Inwestorzy będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej - podała Warmińsko-Mazurska SSE.

Jak poinformowała we wtorek w komunikacie WMSSE, w ramach programu Polska Strefa Inwestycji (PSI) przedsiębiorcy otrzymują wsparcie w formie ulgi podatkowej na realizację nowej, jeszcze nierozpoczętej inwestycji.

Z ulgi w ramach PSI może skorzystać niemal każda firma działająca w sektorze przemysłu lub nowoczesnych usług dla biznesu. Nie ma znaczenia jej wielkość; inwestować można w dowolnym miejscu w kraju - wskazała SSE.

Polski producent rowerów firma Kross S.A. będzie realizować inwestycję o wartości 141 mln 980 tys. zł związaną ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu. W Przasnyszu wybudowana zostanie nowa hala produkcyjna ściśle powiązana funkcjonalnie z obecną częścią zakładu oraz zostaną zakupione nowoczesne linie technologiczne.

Dzięki znacznej automatyzacji i cyfryzacji procesu produkcyjnego przedsiębiorstwo powiększy swoje moce produkcyjne wszystkich grup asortymentowych, w szczególności w obszarze rowerów konwencjonalnych, rowerów elektrycznych (tzw. e-bików) oraz rowerów typu "cargo". Realizując to przedsięwzięcie ze wsparciem Polskiej Strefy Inwestycji, firma może odzyskać 40 proc. poniesionych nakładów w formie niezapłaconego podatku dochodowego.

Zwiększenie zdolności produkcyjnych planuje także Zakład Mleczarski Winnica Sp. z o.o. Firma rozbuduje zakład przetwórstwa mleka, który jest zlokalizowany w miejscowości Winnica w powiecie pułtuskim. Wybudowana zostanie hala pakowania, chłodnia wyrobu gotowego oraz magazyny. W rozbudowanej części produkcyjnej zainstalowane zostaną nowoczesne linie technologiczne.

Realizacja inwestycji umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych wyrobów mleczarskich (serków typu mascarpone, twarogów, serków, jogurtów oraz twarogów ze stabilizującymi dodatkami do wypieków) o ok. 5000 ton rocznie. Firma zadeklarowała poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 19 mln 390 tys zł. Będzie mogła skorzystać przy tym z pomocy publicznej w wysokości 40 proc. kosztów inwestycji.

Podczas gdy dla dużych firm wysokość pomocy publicznej wynosi do 50 proc., to dla małych i mikroprzedsiębiorstw aż do 70 proc. Z takiej możliwości skorzystała właśnie firma Engeco Sp. z o.o. - mikroprzedsiębiorstwo zajmujące się produkcją systemów geotermalnych, oczyszczania ścieków i zagospodarowania wody. Firma zaplanowała inwestycję o wartości 960 tys. zł, dzięki której rozszerzy swoją działalność i wprowadzi do oferty nowe wyroby. Dzięki wsparciu W-M SSE S.A. firma może odzyskać poprzez zwolnienie w podatku dochodowym blisko 700 tys. zł.

Na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obecnie funkcjonuje ok. 160 mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl