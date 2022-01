Kolejne obniżki podatków i cen paliw. Będzie nowa Tarcza Antyinflacyjna

11 stycznia rząd zajmie się m.in. projektem "Tarczy Antyinflacyjnej 2.0" oraz założeniami tzw. polityki zakupowej państwa, której celem jest zwiększenie zaangażowania małych i średnich firm w rynek zamówień publicznych. To jeden z projektów Polskiego Ładu.

Przygotowanie Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Bardzo ważną decyzją będzie kolejna obniżka podatków.

Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy. Cena powinna spaść do około 5 zł - powiedział.

Tarcza Antyinflacyjna 2.0 ma chronić tych, w których inflacja uderzy najbardziej. Wszystkie szczegóły jutro będziemy wiedzieli - minister finansów Tadeusz Kościński.

O tym, że zapowiedzianą przez premiera Mateusza Morawieckiego Tarczą Antyinflacyjną 2.0 rząd zajmie się na wtorkowym posiedzeniu - zapowiedział w ubiegły piątek (7 stycznia) rzecznik rządu Piotr Müller.

Minister finansów Tadeusz Kościński podkreślał w poniedziałek w wywiadzie dla Programu I Polskiego Radia, że "Tarcza Antyinflacyjna 2.0" ma chronić tych, w których inflacja uderzy najbardziej. "Pan premier ogłosił Tarczę Antyinflacyjną tzw. 2.0. Pewnie wszystkie szczegóły jutro będziemy wiedzieli" - powiedział szef MF.

Przygotowanie "Tarczy Antyinflacyjnej 2.0" zapowiedział w zeszłym tygodniu w wywiadzie dla portalu Interia premier Mateusz Morawiecki. "Bardzo ważną decyzją będzie kolejna obniżka podatków. Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy. Cena powinna spaść do około 5 zł" - mówił szef rządu.

Główny Urząd Statystyczny podał w ubiegły piątek, w szybkim szacunku, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. wzrosły o 8,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,9 proc.

W programie obrad rządu jest także projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa (pzp). Celem dokumentu, przewidzianego na lata 2022-2025 i będącego jednym z projektów Polskiego Ładu, jest zwiększenie zaangażowania podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rynek zamówień publicznych.

Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pzp opisuje system zamówień publicznych w oparciu o priorytety, którymi są: rozwój potencjału MŚP; profesjonalizacja; zrównoważone zamówienia publiczne. "Chodzi przede wszystkim o zwiększenie zainteresowania podmiotów z sektora małych i średnich firm rynkiem zamówień publicznych, oraz wzrost aktywności MŚP obecnych już na tym rynku" - informował niedawno MPiT.

Służyć temu mają, m.in. podział zamówienia na części (które będą w stanie wykonać MŚP); równomierne i dostosowane do MŚP rozkładanie ciężaru finansowania zamówienia; a także "szersze zastosowania umów ramowych".

Polityka zakupowa państwa ma też przyczynić się do profesjonalizacji zamówień - zwiększenia ich efektywności i innowacyjności. Chodzi o kadry odpowiedzialne za realizowanie potrzeb zakupowych zamawiających i wybór rozwiązań uwzględniających aspekty środowiskowe, innowacyjne, społeczne czy prozdrowotne. MPiT wskazał też na zrównoważone i innowacyjne zamówienia - "aby dać impuls do rozwoju w kierunku gospodarczych trendów związanych z innowacyjnością i ekologią, przy zapewnieniu usług publicznych o wysokiej jakości".

Rząd ma omówić ponadto sprawozdanie z realizacji Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce za 2020 rok.

