Kolejne propozycje rządu: szersze zwolnienia z ZUS i podatek od Netfliksa

Rząd przyjął we wtorek w trybie obiegowym kolejny pakiet antykryzysowy zawierający wiele (chociaż nie tylko) uproszczeń regulacyjnych, ale też wprowadzający tzw. podatek od Netfliksa. Jednocześnie na ukończeniu są prace nad bardziej dedykowaną przedsiębiorcom ustawą tarczą 3.0.

Rząd proponuje również umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł. To korekta wcześniejszych przepisów, które wyłączały część mikroprzedsiębiorców (np. właścicieli sklepików) z możliwości uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.Ustawa przewiduje również wsparcie operatorów wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.Agencja Rozwoju Przemysłu ma zostać dokapitalizowana do 900 mln zł (ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego) na pomoc publiczną dla przedsiębiorców.Projekt przewiduje również czasowe zwolnienie z opłat wynikających z ustawy – Prawo wodne, w zakresie należności pobieranych za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, co obniży koszty funkcjonowania zarówno dla sektora turystyki, jak i armatorów użytkujących drogi wodne do celów transportowych.Pakiet przewiduje między innymi zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczkowe i kredytowe. Rząd chce uniemożliwić przypadki, gdy w przypadku relatywnie niewielkich długów dłużnik tracił mieszkanie na licytacji. Projekt zawiera nowe limity dla firm pożyczkowych - opłaty nie będą mogły być wyższe niż dwukrotność odsetek. – Dla legalnie działających firm pożyczkowych nie będzie to najprawdopodobniej zbyt duży cios – twierdzi Arkadiusz Pączka.Dość dużo miejsca w nowej ustawie poświęcono zmianom w prawie telekomunikacyjnym. Większość zapisów – jak wskazuje Radosław Nożykowski – ma charakter prokonsumencki. Odpowiedzią na coraz powszechniejszą pracę zdalną jest też wprowadzenie zasady ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych.Niejako przy okazji zmieniono też przepisy dotyczące powoływania prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dotychczas zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym prezesa UKE powoływał i odwoływał Sejm za zgodą Senatu na wniosek prezesa Rady Ministrów. W myśl nowych zapisów zgoda Senatu już nie będzie potrzebna.To nie ostatni pakiet antykryzysowy. Nad kolejnym – dedykowanym ściślej przedsiębiorcom – pracuje resort rozwoju. Ustawa ma być gotowa w ciągu najbliższych godzin – być może jeszcze we wtorek lub w środę zostanie przyjęta przez rząd.Według Arkadiusza Pączki na podstawie dotychczasowych prac można oczekiwać jakichś regulacji dla samorządów – najprawdopodobniej poluzowania limitów zadłużania, przepisów chroniących polskie firmy przed wrogimi przejęciami ze strony zachodnich lub chińskich funduszy i regulacje dotyczące dopłat ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorców. Z ostatnich informacji wynika, że z projektu wypadły kontrowersyjne zapisy o daniu pracodawcom możliwości zwolnienia pracowników mailem i bez odprawy. O nowych propozycjach dotyczących kodeksu pracy ma we wtorek 28 kwietnia po południu dyskutować Rada Dialogu Społecznego.