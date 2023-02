Kolejne rosyjskie banki objęte sankcjami. Już zapowiedziały ich obejście

Wprowadzenie przez Unię Europejską kolejnego pakietu sankcji na rosyjską gospodarkę skutkuje między innymi pozbawieniem dwóch banków internetowych dostępu do globalnego systemu płatności międzynarodowych SWIFT.

W ramach kolejnych sankcji nałożonych w minionym tygodniu na gospodarkę rosyjską podjęto decyzję o wyłączeniu z globalnego systemu płatności międzynarodowych SWIFT dwóch banków: Tinkoff i Alfa-Bank.

Rosyjski bank internetowy Tinkoff, którego właścicielem jest TCS Group Holding, podał, że od dziś zawiesza realizację przelewów i wycofuje się z transakcji w euro.

- Od dziś dostępne będą wypłaty w euro, ale transakcje i przelewy w tej walucie zostają zawieszone. Nie wpłynie to na transakcje w innych walutach. Przygotowujemy środki zaradcze, które mają pozwolić na przeniesienie aktywów do nowej, nieobjętej sankcjami firmy, co powinno się dokonać w ciągu trzech tygodni - czytamy w komunikacie władz banku skierowanym do klientów.

Tinkoff Bank został założony przez rosyjskiego biznesmena Olega Tinkowa, który jest głośnym krytykiem polityki prowadzonej przez prezydenta Władimira Putina oraz w jawny sposób potępił agresję wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Tinkow w ubiegłym roku oficjalnie zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa, ale zanim to się stało, został zmuszony do sprzedaży w kwietniu ubiegłego roku posiadanych 35 procent udziałów w spółce macierzystej banku TCS Group.

Nabywcą pakietu został oligarcha zbliżony do Kremla, potentat w branży metalowej Władimir Potanin.

