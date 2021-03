Kolejne rozmowy ws. umowy społecznej dla górnictwa - w końcu przyszłego tygodnia

Prawdopodobnie w końcu przyszłego tygodnia wznowione zostaną negocjacje umowy społecznej dla górnictwa - wynika z informacji strony związkowej. Wcześniej związkowcy sygnalizowali, że możliwy będzie powrót do rozmów już w najbliższy poniedziałek.

Rozpoczęta w czwartek w południe tura negocjacji zakończyła się w piątek o trzeciej nad ranem, po blisko 15 godzinach. Związkowcy czekają teraz na nowe propozycje strony rządowej w sprawach, które pozostają sporne.

"Gdy rząd przekaże nam swoje propozycje rozwiązań, przeanalizujemy je we własnym gronie. Myślę, że kolejna tura negocjacji nastąpi nie wcześniej niż w okolicach czwartku lub piątku w przyszłym tygodniu" - poinformował w piątek po południu szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Wcześniej wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń podał na Twitterze, że jedyne pozostające do uzgodnienia punkty sporne to indeksacja wynagrodzeń oraz sposób gwarancji zatrudnienia. Dominik Kolorz poinformował natomiast, że sporny pozostaje także "jeden z elementów procesu notyfikacyjnego dotyczący harmonogramu wygaszania kopalń".

"Zdecydowana większość umowy społecznej jest już uzgodniona. Natomiast w sprawie gwarancji zatrudniania, systemu kształtowania płac i jednego z elementów dotyczących harmonogramu wygaszania kopalń rozbieżności wciąż są dość poważne. Aby uniknąć eskalacji sporu w tych kwestiach, zawnioskowaliśmy o przerwę w rozmowach do czasu przygotowania przez rząd propozycji wyjścia z impasu" - powiedział lider śląsko-dąbrowskiej "S".

Wśród obszarów umowy społecznej, w której udało się już osiągnąć porozumienie, przewodniczący regionalnej Solidarności wymienił m.in. rozdziały dotyczące inwestycji w nowoczesne technologie węglowe, transformacji gospodarczej Górnego Śląska oraz systemu osłon socjalnych dla pracowników odchodzących z kopalń.

Wcześniej w wypowiedzi dla TVP Katowice po zakończeniu nocnych rozmów wiceminister Soboń poinformował, że strona rządowa przygotuje nowe propozycje dotyczące kwestii indeksacji wynagrodzeń oraz sposobu zapisu gwarancji zatrudnienia.

W swoim pierwotnym projekcie umowy społecznej związkowcy proponowali, by w mechanizmie subsydiowania kopalń uwzględniona była coroczna indeksacja płac górników o 2 proc. powyżej średniorocznej informacji.

Związki chciały także ustawowej gwarancji zatrudnienia pracowników kopalń do emerytury. Ponieważ strona rządowa uznała to za niekonstytucyjne, w minionym tygodniu sprawa gwarancji była omawiana na szczeblu poszczególnych spółek węglowych. Ich zarządy gotowe są dać gwarancje zatrudnienia, spór dotyczy jednak m.in. ewentualnych odszkodowań za ich złamanie. W tych sprawach dotąd nie osiągnięto porozumienia.

"Rozmawialiśmy długo i umówiliśmy się, że dwie kwestie, co do których nie ma zgody - bo całość już została uzgodniona - czyli kwestie indeksacji wynagrodzeń oraz sposobu zapisu gwarancji zatrudnienia przez stronę rządową zostaną zaproponowane w formie pisemnej i będą stanowiły bazę do powrotu do rozmów plenarnych" - mówił Soboń dla TVP Katowice.

Przed czwartkowymi rozmowami wiceminister Artur Soboń wyrażał nadzieję, że rozmowy z górniczymi związkami uda się doprowadzić do końca w ciągu najbliższych dni, tak by można było podpisać umowę społeczną i rozpocząć jej prenotyfikację w Komisji Europejskiej. Również związkowcy potwierdzali, że toczące się od kilku miesięcy negocjacje zmierzają do finału.

Umowa społeczna ma być rozwinięciem i uszczegółowieniem porozumienia, zawartego przez górnicze związki z przedstawicielami rządu 25 września ub. roku. Nakreślono wówczas horyzont działania polskich kopalń węgla energetycznego do końca 2049 roku - w tym czasie zamykane stopniowo kopalnie miałyby być subsydiowane przez państwo, co wymaga zgody KE. W projekcie umowy mowa m.in. o mechanizmach subsydiowania, osłonach socjalnych dla odchodzących z pracy górników, inwestycjach w czyste technologie węglowe oraz działaniach na rzecz transformacji regionu - m.in. powołaniu Śląskiego Funduszu Rozwoju oraz zasadach finansowania transformacji.

