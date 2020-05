Kolejne wypłaty subwencji z Tarczy Finansowej PFR w poniedziałek

Po dwóch dniach od uruchomienia, już 9,2 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw otrzymało pozytywne decyzje o przyznaniu subwencji z Tarczy Finansowej PFR na kwotę 2,1 mld zł, która będzie na ich rachunkach w poniedziałek - poinformował w piątek Paweł Borys, prezes PFR.

Od środy, od godz. 18.00 firmy mogą składać wnioski za pośrednictwem bankowości elektronicznej o subwencje w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Jak wynika z informacji PFR, system, który pozwala na przyjmowanie wniosków, wdrożyło 17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych.

Nowy program pomocowy o łącznej wartości 100 mld zł, finansowany przez Polski Fundusz Rozwoju, skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa.

- Tarcza Finansowa PFR się rozpędza! Po 2 dniach od uruchomienia już 9,2 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw otrzymało pozytywne decyzje o przyznaniu subwencji finansowych na kwotę 2,1 mld zł, która będzie na ich rachunkach w poniedziałek. Wnioski przyjmowane są 24/7 - napisał w piątek na Twitterze Paweł Borys, szef PFR.





Wsparcie z Tarczy Finansowej PFR przeznaczone jest dla mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro, a także małych i średnich firm, zatrudniających do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a 75 proc. jej wartości może być bezzwrotne. Zaznaczono, że 25 proc. wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. Dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4 proc., 6 proc., lub 8 proc. sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). Zaznaczono, że 75 subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności, 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Wskazano, że zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Całkowita wielkość wsparcia dla mikrofirm to 25 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych wyniesie ok 16 mld zł. Maksymalna wartość programu dla MŚP to 50 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść 32 mld zł.