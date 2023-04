Kolejne zamieszanie wokół szwajcarskiego banku. Akcjonariusze są wściekli

W Hallenstadion w Zurychu rozpoczęło się ostatnie walne zgromadzenie w 167-letniej historii banku Credit Suisse. Rozgniewani i zdesperowani akcjonariusze domagają się od zarządu wyjaśnienia, jak mogło dojść do upadku drugiego co do wielkości szwajcarskiego banku.

W Hallenstadion w Zurychu rozgrywa się dziś przedostatni akt tragedii związanej z niespodziewanym upadkiem drugiego największego szwajcarskiego banku. Ponad 1700 akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych domaga się wyjaśnień od ustępującego zarządu, jak mogło dojść do tego, że tak znacząca instytucja finansowa o światowym znaczeniu znalazła się w ciągu zaledwie kilku dni na skraju upadku?

Zgłaszają także zarzuty, że działania podjęte przez rząd i Szwajcarski Bank Narodowy w celu ratowania Credit Suisse być może okazały się skuteczne na poziomie państwowym, ale doprowadziły do ruiny dziesiątki tysięcy posiadaczy akcji. Poszkodowani są także inwestorzy, którzy byli posiadaczami obligacji zamiennych na akcje o wartości 16 miliardów franków, bowiem oni stracili wszystko.

- To smutny dzień dla nas wszystkich, jesteśmy na etapie, którego nikt się nie spodziewał. Rozumiem gorycz, złość i żal wszystkich rozczarowanych i dotkniętych obrotem wydarzeń. Bardzo mi przykro, że nie udało się położyć kresu utracie zaufania narosłego przez lata. Zabrakło czasu, podczas gdy bank wymagał pełnego przeglądu strategicznego i transformacji kulturowej - powiedział prezes Credit Suisse Axel Lehmann

Do czasu zamknięcia fuzji Credit Suisse jest nadal niezależną firmą, która normalnie funkcjonuje i jest notowana na giełdzie w Zurychu. Trudno przewidzieć, kiedy fuzja się zakończy, ponieważ konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zgód od regulatorów rynków finansowych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii.

Axel Lehman został powołany na stanowisko prezesa Credit Suisse w styczniu 2022 roku i zdaniem wielu akcjonariuszy, zwłaszcza instytucjonalnych, nie dokonał prawidłowego przeglądu sytuacji w banku - zamiast natychmiast wdrożyć procedury ostrożnościowe, usiłował pudrować sytuację. Jako dowód wskazują nową emisję akcji przeprowadzoną w końcu 2022 roku, która miała doprowadzić do poprawy wskaźników kapitałowych, a tak naprawdę tylko rozzłościła dotychczasowych akcjonariuszy.

To oni zaczęli wyprzedawać akcje i namawiać klientów do wypłaty depozytów. W ciągu zaledwie trzech ostatnich miesięcy wpłacono z kont ponad 100 miliardów franków.

Akcje banku w październiku minionego roku kosztowały 4,3 franka, w styczniu 2023 roku 3,1 franka. W ramach operacji ratowania banku przyjęto parytet 22,48 akcji przejmowanego za jedną akcję UBS. To oznacza, że akcje Credit Suisse zostały wycenione tylko na 0,76 franka.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy akcjonariusze stracili kilkadziesiąt miliardów franków

Dzisiejsze notowania to 0,81 franka za jedną cenę. Od kilku dni obroty są wysokie co pokazuje, że teraz do akcji wkroczyły fundusze spekulacyjne, które chcą zarobić w szybkim czasie duże pieniądze. Stosunkowo można pewnie inwestować w te papiery bo wiadomo, że pod koniec roku nastąpi konwersja na akcje UBS. I właśnie wtedy można będzie dobrze zarobić.

