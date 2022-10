Kolejne zamówienie na podwodne drony do niszczenia min dla okrętów Kormoran

Saab dostarczy kolejne pojazdy podwodne Double Eagle SAROV, służące do bezpiecznej neutralizacji min morskich – poinformowała firma w środę. Pojazdy zostaną dostarczone w latach 2026-2027 wraz z wprowadzaniem do służby w Marynarce Wojennej drugiej serii okrętów typu Kormoran II.

Trzy tego typu okręty (projektu 258) będą przenosić dodatkowe systemy Double Eagle SAROV (Semi-Autonomous Remotely Operated Vehicle). Zamówienie zostało złożone przez stocznię Remontowa Shipbuilding S.A., odpowiedzialną za budowę drugiej serii tego tych jednostek dla Marynarki Wojennej i ich wyposażenie w urządzenia Double Eagle.

"Doceniamy kolejne zamówienia ze strony Marynarki Wojennej na pojazdy podwodne Double Eagle SAROV, które umożliwią sprawne i bezpieczne prowadzenie operacji przeciwminowych" - powiedział wiceprezes firmy Saab odpowiedzialny za sustemy podwodne Niclas Kolmodin, cytowany w komunikacie spółki.

"Niszczyciele min są kluczowym kontaktem dla naszej stoczni, a także istotną deklaracją i jednocześnie wzmocnieniem polskiego bezpieczeństwa narodowego w szybko zmieniającym się świecie" - skomentował zamówienie członek zarządu ds. handlowych w Remontowa Shipbuilding S.A. Dariusz Jaguszewski.

Do rodziny systemów Double Eagle, używanych przez marynarki wojenne na całym świecie, w tym Wielkiej Brytanii i Francji należą pojazdy podwodne służących do prowadzenia operacji przeciwminowych - od rozpoznania po ich neutralizację, zależnie od konfiguracji pojazdu.

Na początku tygodnia firma poinformowała też o pierwszych dostawach nowych lekkich torped (Saab Lightweight Torpedo) dla szwedzkiej agencji zamówień obronnych FMV.

Zamówienie trzech kolejnych niszczycieli min typu Kormoran II MON zapowiedziało w marcu br. Kontrakt na projekt i budowę trzech pierwszych jednostek projektu 258 Kormoran II podpisano we wrześniu 2013 r. pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON a konsorcjum, któremu przewodniczy Remontowa Shipbuilding. Pierwszy okręt zwodowano we wrześniu 2015. Do służby jednostka weszła w 2017 roku.

Główne zadania okrętów Kormoran II to poszukiwanie, klasyfikacja oraz identyfikacja min morskich i ich niszczenie; przeprowadzanie okrętów i statków przez rejony zagrożenia minowego, obrona przeciwminowa jednostek morskich, rozpoznawanie torów wodnych, poszukiwanie oraz zwalczanie sił i środków dywersji w rejonach portów i kotwicowisk, udział w akcjach ratowniczych. Kormoran może również stawiać miny.

Jednostki są przeznaczone do działań na Bałtyku, Morzu Północnym i na innych akwenach w ramach wspólnych operacji morskich NATO.

Bezzałogowe urządzenia do walki minowej to główna broń Kormorana II. Okręt jest także uzbrojony w armatę 23 mm, trzy wielkokalibrowe karabiny maszynowe 12,7 mm i trzy wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych Grom.

