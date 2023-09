Sytuacja złotego pozostaje napięta. Po czwartkowej podwyżce stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny (EBC) umacniał się dolar. Z kolei piątkowe dane o inflacji "stoją w sprzeczności do tego, co robi Narodowy Bank Polski" - ocenił Łukasz Stefanik z domu maklerskiego XTB.

EBC podniósł w czwartek stopy procentowe na historycznie wysoki poziom.

Przewidywania dotyczące inflacji w strefie euro zostały podwyższone, a dotyczące wzrostu PKB - obniżone.

Euro słabnie w stosunku do dolara, co może dodatkowo skomplikować sytuację złotego.

Dodatkowo najnowsze piątkowe dane o inflacji "są sprzeczne z działaniami Narodowego Banku Polskiego" - ocenia Łukasz Stefanik z domu maklerskiego XTB.

Jak zauważył w swoim porannym komentarzu analityk XTB Łukasz Stefanik, oprócz decyzji o podwyżce, która wyniosła stopy procentowe w strefie euro na historycznie wysoki poziom, EBC opublikował nowe prognozy.

Stefanik: Rynek wycenia, że to ostatnia podwyżka stóp w strefie euro

Przewidywania dotyczące inflacji zostały podniesione dla 2023 i 2024 roku oraz obniżone dla 2025 roku, z kolei prognoza dotycząca wzrostu PKB (kluczowy wskaźnik ekonomiczny mierzący wielkość gospodarki) została obniżona.

Jaka była reakcja rynku? "Mimo iż teoretycznie podwyżka stóp procentowych powinna przełożyć się na umocnienie euro, europejska waluta dynamicznie się osłabiła" - stwierdził Stefanik. Jak ocenił, rynek zaczął tym samym wyceniać, że to już ostatnia podwyżka stóp w strefie euro w tym cyklu. W efekcie notowania euro do dolara przetestowały w czwartek dołki z maja tego roku przy poziomie 1,0630 dolara za euro, a w piątek rano kurs nie wrócił powyżej granicy 1,07.

W jego ocenie obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w przypadku głównej pary walutowej jest ruch w kierunku minimów z marca tego roku (1,0530).

Dane o inflacji "stoją w sprzeczności do tego, co robi Narodowy Bank Polski"

Szczególnie w ostatnim czasie, gdy euro traciło do dolara, słabł także złoty.

"Polski złoty ma za sobą naprawdę zły okres, co ma związek oczywiście z ostatnią zaskakującą obniżką stóp procentowych RPP. Wczorajsza sesja przyniosła nieznaczną korektę, jednak mimo cofnięcia należy zauważyć, że od początku września złoty stracił ponad 3,5 proc. do euro oraz ponad 5,5 proc. względem dolara - podkreśla Stefanik.

Opublikowane dziś finalne dane o inflacji za sierpień okazały się zgodne z oczekiwaniami. Inflacja wyniosła 10,1 proc. w ujęciu rocznym (poprzednio 10,8 proc. r/r), z kolei wskaźnik w ujęciu miesiąc do miesiąca uplasował się na poziomie 0 proc.

Dane o inflacji w ocenie analityka XTB "oczywiście stoją w sprzeczności do tego, co robi Narodowy Bank Polski". Jak zauważa, "jeśli polityka obniżania stóp procentowych będzie kontynuowana, złoty może znaleźć się pod presją".

W piątek tuż przed godz. 12:00 za dolara płaciliśmy 4,34 zł, za euro 4,63 zł, za franka 4,84 zł, a za funta - 5,40 zł.

Na kursie złotego zacierają się ślady po interwencji przedstawicieli rządu

Taka sytuacja oznacza, że złoty oddał prawie wszystko, co zyskał po środowej "interwencji słownej" prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa.

Złoty 13 września mocno tracił, by potem zyskać po 5 gr do głównych walut. Miała pomóc interwencja słowna prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa. Nie wszyscy w to wierzą. - Może to skoordynowana akcja słowno-walutowa - zauważył Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion.

Kurs złotego przeżywa bardzo trudne chwile od zeszłego tygodnia, gdy 6 września Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła zaskakującą decyzję o obniżce stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych (rynek oczekiwał obniżki co najwyżej o 25 punktów bazowych).

