Kolejny apel do premiera o zachowanie obliga giełdowego

Realizacja postulatu zniesienia obliga giełdowego negatywnie wpłynie na konkurencyjność rynku energii elektrycznej - pisze w liście do premiera Energy Solution, zwracając uwagę, że może to doprowadzić do wzrostu cen energii.

Energy Solution apeluje do premiera o wycofanie się ze skierowania do Sejmu ewentualnego projektu ustawy zmieniającej prawo energetyczne w zakresie obliga giełdowego.

Zdaniem spółki zniesienie obowiązku sprzedaży energii na giełdach otwiera drogę do manipulacji – nierynkowych i niesprawiedliwych wycen prądu.

Brak obliga giełdowego w oczywisty sposób przyczyni się do spadku konkurencyjności na rynku, co w efekcie umożliwi dalsze podnoszenie cen energii.



Zdaniem spółki na rynku powstanie również na rynku asymetria cenowa, czego konsekwencją będzie spadek konkurencyjności spółek obrotu działających niezależnie od wytwórców energii elektrycznej. Zwraca bowiem uwagę, że na rynku dominują krajowe grupy energetyczne, w których interesie jest sprzedawanie taniego prądu w ramach własnej grupy podmiotów zintegrowanych, a drogiego prądu -- do zewnętrznych spółek obrotu i innych uczestników rynku.



- Niezrozumiały jest dla nas fakt rzekomego wpływu zniesienia obliga giełdowego na atrakcyjność polskiego węgla i kopalń (…) Konkurencyjność surowca nie powinna być kreowana przez nierynkowe regulacje, ale przez sam sektor górniczy i rozsądną polityczną strategię transformacji polskiej energetyki - czytamy w piśmie.



- Rzekomy wpływ realizacji tego postulatu na ograniczenie importu obecnie tańszej niż krajowa energii elektrycznej z zagranicy jest złudny także z tego powodu, że dla kraju wiążące są międzynarodowe regulacje dotyczące udostępniania sieci przesyłowych - czytamy również.



To nie pierwszy taki apel. Kilka tygodni temu z podobnym - do szefów resortów aktywów państwowych i klimatu wystąpiło Towarzystwo Obrotu Energią, przytaczając podobną co Energy Solution argumentację.