Bank Ochrony Środowiska włącza do swojej oferty „Bezpieczny kredyt 2 proc.” w ramach rządowego programu „Pierwsze Mieszkanie”.

Preferencyjna oferta skierowana jest do osób poniżej 45. roku życia.

Program cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, co sprawiło, że okres oczekiwania na podjęcie decyzji wydłużył się do trzech miesięcy.

Jak informuje BOŚ, klienci banku zainteresowani ofertą kredytu mieszkaniowego z dopłatą będą mogli składać wnioski w oddziałach BOŚ lub poprzez pośredników od 6 września.

Klienci, którzy decydują się skorzystać z oferty Bezpieczny kredyt 2 proc., mogą liczyć na szereg preferencyjnych korzyści. Do najważniejszych należą dopłaty do odsetek przez pierwsze 10 lat trwania umowy, co bezpośrednio przekłada się na znacząco niższe raty do spłaty w porównaniu z regularną ofertą rynkową. Program oferuje także stałe oprocentowanie.

Złożenie wniosku kredytowego w ramach rządowego programu Bezpieczny kredyt 2 proc. będzie możliwe bezpośrednio w oddziałach BOŚ lub poprzez współpracujących z bankiem pośredników kredytowych.

Bezpieczny kredyt 2 proc. – kto może skorzystać z oferty kredytu na mieszkanie?

Z oferty Bezpieczny kredyt 2 proc. mogą skorzystać małżeństwa, pary wychowujące co najmniej jedno dziecko, samotni rodzice oraz single przed 45. rokiem życia. W przypadku małżeństw i par wystarczy, że warunek wieku spełnia tylko jedna z osób. Bezpieczny kredyt 2 proc. jest też przeznaczony dla klientów, którzy nie mają i nie posiadały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Maksymalna wysokość kredytu, o jaki można wnioskować, wynosi 500 tys. zł w przypadku pojedynczej osoby oraz 600 tys. zł dla małżeństw, par i samotnych rodziców.

Kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie zakupu mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

Z programu Bezpieczny kredyt 2 proc. można również skorzystać w celu dokończenia domu, jednak pod warunkiem, że budowa była finansowana wyłącznie ze środków własnych. W tym przypadku limit kredytu wynosi 100 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 150 tys. zł dla małżeństw oraz par i samotnych rodziców.

Wysokość dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego wyliczana jest indywidualnie, tak aby oprocentowanie kredytu wynosiło 2 proc. w pierwszym okresie odsetkowym. Następnie dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.

Bezpieczny kredyt 2 proc. – dodatkowe warunki dla kredytobiorców

Korzystając z dopłaty, kredytobiorcy zobowiązują się do mieszkania w zakupionej nieruchomości w ciągu dwóch lat od momentu jej nabycia.

O dopłatę można się ubiegać wyłącznie w przypadku kredytów złotowych z okresem spłaty wynoszącym co najmniej 15 lat.

Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. Wkładu własnego nie można też finansować innym kredytem lub pożyczką.

Klienci, którzy nie mają wkładu własnego lub wynosi on mniej niż 20 proc. wartości nieruchomości i innych wydatków będących przedmiotem umowy kredytowej, mogą natomiast liczyć na gwarancję udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej maksymalna wartość wynosi 100 tys. zł.

Przybywa chętnych na Bezpieczny kredyt 2 proc. Trzy miesiące oczekiwania

BOŚ to kolejny bank, który dołączył do programu Bezpieczny kredyt 2 proc. W ciągu dwóch miesięcy obowiązywania przepisów ustawy o Bezpiecznym kredycie 2 proc. złożono w bankach około 36 tysięcy wniosków. Czas na podjęcie decyzji wydłużył się do trzech miesięcy ze względu na brak rzeczoznawców i ekspertów do oceny zdolności finansowej klientów.

Od początku bieżącego roku stawki najmu pozostają względnie stabilne, choć i tak jest znacznie drożej niż przed rokiem. Program "Bezpieczny kredyt 2 proc." może jednak, jak wynik a z raportu Expandera, zmienić sytuację na rynku najmu.

Z kolei jak wynika z raportu o kredytach mieszkaniowych i cenach nieruchomości AMRON-SARFiN, ceny ofertowe mieszkań w części największych polskich miast ponownie rosną, a czynnikiem napędzającym popyt jest w znacznej mierze program Bezpieczny kredyt 2 proc.

