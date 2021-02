Kolejny bank raportuje stratę

W czwartek szacunkowe wyniki za IV kwartał 2020 roku podał Bank Handlowy. Ujemny wynik wyniósł 57,9 mln zł. Wcześniej stratę zaraportowały Bank Millennium, gdzie sięgnęła ona niemal 110 mln zł oraz mBank, który zanotował 175 mln zł pod kreską.

Jak informuje bank, widoczny od wielu miesięcy wzrost aktywności klientów na rynkach finansowych oraz wysokie obroty walutowe pozytywnie przełożyły się na wyniki kwartalne. W IV kwartale 2020 wyniki finansowe banku były pod wpływem księgowego odpisu pomniejszającego wartość firmy o 215 mln zł w części dotyczącej segmentu bankowości detalicznej. Miał on charakter jednorazowy i nie wpływa na pozycję płynnościową oraz współczynniki wypłacalności banku.



W efekcie bank zaraportował w IV kw. ujemny wynik rzędu 58 mln zł. Po wyłączeniu tego zdarzenia zysk byłby na poziomie 157 mln zł.



Przypomnijmy, Bank Millennium jak pierwszy podał wyniki za IV kwartał 2020 roku. Strata sięgnęła niemal 110 mln zł. Głównym powodem były rezerwy na przegrywane w sądach sprawy z frankowiczami. W ostatnich trzech miesiącach roku kosztowało to bank 380 mln zł.



Z kolei ze wstępnych wyników finansowych za czwarty kwartał 2020 r. mBanku wynika, że strata netto przypadająca na akcjonariuszy banku w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 174,7 mln zł.

- Bank Handlowy stać na wypłatę dywidendy, bank jest dobrze przygotowany na odbicie gospodarcze - poinformował w trakcie czwartkowej konferencji prasowej prezes Banku Handlowego Sławomir S. Sikora. - Uważam, że Bank Handlowy stać na to, by taką dywidendę wypłacić – dodał. Prezes liczy, że nadzór finansowy zmieni swoje podejście w sprawie wypłat dywidend.

Wsparcie inwestycji

W opinii prezesa Banku Handlowego to dobrze, że KNF podjął inicjatywę rozwiązania problemu kredytów we frankach szwajcarskich, a NBP zadeklarował wsparcie tego pomysłu.- Wdrożenie tej propozycji może zredukować ryzyko systemowe w sektorze – uważa Sławomir Sikora.Według prognoz banku Handlowego, PKB naszego kraju w 2021 roku wzrośnie o 3,7 proc. najważniejszym czynnikiem stymulującym ożywienie gospodarze w 2021 r. mają być wydatki gospodarstw domowych.Prezes Handlowego uważa, że bank jest dobrze przygotowany na odbicie gospodarcze dzięki wysokiej płynności, nadwyżce kapitałowej oraz brakowi problemów systemowych.Zdaniem Sławomira Sikory oczekiwany powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu będzie wymagał od sektora bankowego wsparcia przedsiębiorstw w realizacji inwestycji oraz odbudowy gospodarki.Bank podał, że widoczny od wielu miesięcy wzrost aktywności klientów na rynkach finansowych oraz wysokie obroty walutowe pozytywnie przełożyły się na wyniki kwartalne, a wyłączając wpływ jednorazowego odpisu księgowego, wyniki IV kw. są najwyższe w całym 2020 roku.- Patrząc na prognozy na rok 2021, mówiące o powrocie do wzrostu gospodarki polskiej i gospodarki światowej, uważam, że przed nami czas wspierania przedsiębiorstw w zakresie pomysłów inwestycyjnych i przebudowy gospodarki. Będziemy więc spełniać tą rolę, którą z sukcesem realizowaliśmy w ostatniej dekadzie – uważa prezes Sikora.Prezes Handlowego zwraca uwagę, że w 2020 roku bank musiał zdefiniować na nowo priorytety, postawić głównie na bezpieczeństwo i wsparcie klientów.- Zaoferowaliśmy odroczenie spłat kredytów, dzięki uruchomionej przez nas platformie 1400 naszych klientów otrzymało ponad 450 milionów złotych rządowej pomocy, zrewolucjonizowaliśmy cyfrowo nasze usługi. Oferując to, w czym jesteśmy najlepsi - doradztwo w transakcjach na rynkach finansowych i kapitałowych oraz efektywne zarządzanie majątkiem - wzbudziliśmy zaufanie klientów, którzy wybierali nasz bank jako partnera w swoich planach rozwoju – wskazuje Sławomir S. Sikora.