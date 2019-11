Kolejny bardzo dobry kwartał dla Banku Pekao. W 2020 r. tempo jeszcze wzrośnie

W III kwartale 2019 r. skonsolidowany, powtarzalny zysk netto Banku Pekao – po wyłączeniu jednorazowej rezerwy na orzeczenie TSUE w zakresie pożyczek konsumenckich – utrzymał dwucyfrową dynamikę wzrostu. To kolejny taki kwartał z rzędu. Natomiast raportowany zysk netto Banku Pekao w III kwartale 2019 wyniósł 656 mln zł wobec 606 mln zł w III kwartale 2018, co oznacza wzrost o ponad 8 proc.

Kolejny kwartał z rzędu ekspansja odbywała się przy zachowaniu ostrożnego podejścia do kosztów ryzyka. Bank Pekao pozostaje liderem zarządzania ryzykiem kredytowym w gronie dużych krajowych banków. Koszty ryzyka po trzech kwartałach 2019 r. wyniosły 41 pb, zgodnie z szacunkami zarządu na 2019 rok i były nieznacznie, bo o 3 punkty bazowe, wyższe w ujęciu rok do roku.Bank Pekao podał, że utrzymuje silną bazę kapitałową oraz profil płynnościowy. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie grupy wyniósł 17,2 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 znalazł się na poziomie 15,5 proc. na koniec września 2019. Relacja kredytów netto do depozytów wyniosła na koniec III kwartału wyniosła 92,7 proc. Saldo depozytów detalicznych na koniec września 2019 r. było wyższe o 12,4 proc. niż rok wcześniej.Dynamika kosztów operacyjnych nieprzerwanie pozostaje poniżej poziomu inflacji, pomimo bieżących inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację. Ponadto, w III kw. 2019 zawiązana została jednorazowa rezerwa 29 mln zł na zwrot opłat za kredyty gotówkowe stosownie do wyroku TSUE z września br.Trzeci kwartał 2019 r. był rekordowy pod względem liczby nowo otwartych kont dla klientów indywidualnych. Tylko od lipca do września Bank Pekao otworzył ich 134 tys., czyli 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. W ciągu dziewięciu miesięcy 2019 r. bank otworzył łącznie 343 tys. nowych kont „przekorzystnych”.Sprzedaż wsparła m.in. oferta karty rewolucyjnej gwarantującej niskie kursy walutowe w płatnościach za granicą. Wyniki nowo otworzonych kont zbliżają bank do celu trwałej, rocznej akwizycji na poziomie 500 tys. klientów.Coraz większym zainteresowaniem cieszyła się także formuła otwierania rachunków bieżących na „selfie”, którą Pekao wprowadziło jako pierwszy bank w Polsce. Dzięki temu, w minionym kwartale nowe konta zainicjowane w kanałach zdalnych stanowiły okresowo nawet 20 proc. wszystkich nowo zakładanych rachunków.Pekao nadal umacniało wiodącą pozycję wśród banków skoncentrowanych na pozyskiwaniu młodych klientów. Co drugie konto otwarte w III kwartale 2019 r. było założone przez osoby w wieku do 26 lat. Największy wzrost liczby klientów nastąpił w grupie młodzieży 13 – 17 lat, a liczba pozyskanych nowych klientów była dwukrotnie większa w porównaniu do III kwartału 2018 roku.Otwarcie banku na młodych i mobilnych klientów przełożyło się na najlepszy kwartał pod względem wzrostu liczby aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Liczba ta wzrosła w trzecim kwartale 2019 r. o 244 tys. i na koniec września sięgnęła 1,6 mln osób, o 35 proc. więcej niż rok wcześniej.– Chcemy mocniej angażować w projekty finansowania energetyki niekonwencjonalnej i odnawialne źródła energii: energetykę wiatrową, fotowoltaikę czy elektrownie gazowe. Będziemy również wspierać projekty, które unowocześniają energetykę konwencjonalną i zmniejszają jej emisyjność – podkreśla prezes Michał Krupiński.Bank Pekao coraz chętniej finansuje branżę energetyki odnawialnej, a jak podaje udział sektora tradycyjnej energetyki w portfolio kredytowym Pekao stopniowo się zmniejsza. I tak na przykład w III kwartale tego roku dla klientów z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw Bank Pekao wprowadził do oferty kredyt PrzEKOrzystny na zakup paneli fotowoltaicznych zabezpieczony bezpłatną gwarancją BGK Biznesmax.W ciągu ostatnich 12 miesięcy w czerwcu 2019 i październiku 2019 EBOiR zainwestował 209 mln zł w obligacje Pekao, a bank zobowiązał się przeznaczyć równowartość 150 proc. wartości inwestycji EBOiR na finansowanie projektów poprawiających efektywność energetyczną. W maju 2019 r. udzielił kredytu na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce; a w kwietniu podpisał umowę na linię finansową dla MŚP w województwie kujawsko-pomorskim na inwestycje w efektywność energetyczną.Bank Pekao mocno stawia również na wpieranie eksportu polskich firm. Dedykowany planującym wyjście za granicę firmom Departament Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu pracuje z eksporterami w ponad 40 krajach świata.Pekao szacuje, że dzięki jego wsparciu, polskie firmy mają możliwość realizowania kontraktów zagranicznych wartych około 1 mld zł. Obecnie, dzięki zawartym od początku br. roku przez Pekao umowom finansowania eksportu, polscy eksporterzy są już w trakcie realizowania kontraktów na ponad 0,5 mld zł oraz mają zabezpieczone finansowanie na kolejne i potencjalne kontrakty eksportowe o wartości kilkuset milionów złotych.Zysk netto grupy kapitałowej Banku Pekao przypadający na akcjonariuszy banku w 3 kwartałach 2019 r. wyniósł 1 480,7 mln zł. W ujęciu rok do roku zysk netto wzrósł o 10,7 proc warunkach porównywalnych (z wyłączeniem składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) oraz zdarzeń jednorazowych). Nominalnie zysk netto był niższy o 3,7 proc. (57,2 mln zł) od zysku netto osiągniętego w 3 kwartałach 2018 r., głównie z powodu dwukrotnie wyższych składek i wpłat na BFG (wzrost o 198,7 mln zł).