Kolejny dzień GPW pod kreską; WIG20 najniżej od ponad dekady

Wtorek był kolejnym dniem, kiedy indeksy na warszawskim parkiecie świeciły na czerwono. Jednak w porównaniu do poniedziałku spadki były mniejsze, choć WIG20 jest na najniższym poziomie od ponad dekady.

We wtorek, 10 marca 2020 r. na zamknięciu indeks WIG20 grupujący największych dwadzieścia spółek stracił 1,63 proc. i osiągnął 1599,48 pkt. W poniedziałek WIG20 odnotował najniższy spadek dzienny od 10 października 2008 roku. Osiągnął wówczas 1625,99 pkt - najmniej od kwietnia 2009 roku.

Wtorkowa sesja nie była też łaskawa dla innych indeksów. WIG30 tracił 1,68 osiągając 1860,03 pkt; WIG spadał o 1,29 proc. do 45038,45 pkt.; mWIG40 spadł o 1,09 do 3348,64 pkt., a WIGdiv spadł o 1,27 proc. do 830,57 pkt.

Ok. godz. 17.20 amerykańska waluta umacniała się wobec złotego 0,65 proc. do 3,80 zł, z kolei euro taniało o 0,28 proc. do 4,31 zł. Lekko wobec złotówki taniał też frank (0,03 proc.) do 4,07 zł. O 0,46 proc. Taniał też funt (do 4,92 zł).