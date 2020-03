Kolejny dzień spadków na warszawskiej giełdzie

Czwartek jest kolejnym dniem, kiedy indeksy na warszawskim parkiecie świecą na czerwono. WIG20 po godz. 15 spadał o 10,29 proc., do poziomu 1350,64 pkt.

Indeks WIG po godz. 15 tracił 10,09 proc. i wynosił 38252,22 pkt, a mWIG40 zniżkował o 10,25 proc., do poziomu 2866,64 pkt.

Ok. godz. 14.50 amerykańska waluta umacniała się wobec złotego do 3,86 zł; euro umacniało się wobec polskiego złotego do 4,345 zł, a frank szwajcarski do 4,11 zł. Polski złoty umacniał się za to wobec funta - do 4,926 zł.

Handel na amerykańskich giełdach został wstrzymany na 15 minut po tym, jak indeks S&P 500 spadł o 7 proc. ok. godz. 14.35 czasu polskiego (9.35 w Nowym Jorku) - wynika z notowań podawanych przez agencję Bloomberga. Do tego czasu indeks S&P 500 spadł o 7 proc., Dow Jones Industrial zniżkował o ponad 7 proc., a Nasdaq poszedł w dół o 6,6 proc.