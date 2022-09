Kolejny dzień umiarkowanych wzrostów na GPW

Czwartkowa sesja na GPW zakończyła się niewielkimi wzrostami głównych indeksów, pomimo niesprzyjającego otoczenia i spadków na zachodnich rynkach.

WIG20 zakończył czwartkową sesję wzrostem o 0,59 proc. do 1.518,19 pkt., a WIG zyskał 0,58 proc. i wyniósł 49.765,47 pkt. mWGI40 zwyżkował o 0,67 proc. do 3.777,52 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,44 proc. do 16.745,82 pkt.

Mankamentem jest to, że optymizm na naszym rynku nie jest poparty dużymi obrotami.Obroty na szerokim rynku wyniosły blisko 675 mln zł, z tego niecałe 526 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Nie są to obroty, które mogą zapewnić jakieś trwałe odbicie, chociaż nie można go wykluczyć, jeśli poprawi się odrobinę nastrój na rynkach amerykańskich po wczorajszej podwyżce stóp procentowych.

"Patrząc na dzisiejszą sesję widać relatywną siłę naszego rynku, ponieważ przy dosyć niesprzyjającym otoczeniu - przy dużych spadkach na rynku niemieckim, gdzie Deutsche Bank prognozuje recesję, nasz rynek tylko na początku zachowywał się słabo, a później dosyć dzielnie bronił wczorajszych poziomów. Po słabym otwarciu wrócił do wczorajszych poziomów i nieco dodał nawet" - powiedział Tomasz Czarnecki, dyrektor departamentu analiz DM BPS.

Największe obroty na rynku zanotowały CD Projekt (84 mln zł), PKN Orlen (78 mln zł) oraz Dino Polska (47 mln zł).

"W takiej nieco lepszej atmosferze być może na naszym rynku uda się wykreować jakieś odbicie, ale zakres nie jest zbyt duży i nie sądzę, by było trwałe. Cały obraz rynku teraz sprowadza się do tego, że szukamy jakiegoś twardego dna, ubijamy twarde dno" - dodał.

W centrum zainteresowania pojawią się spółki, które znalazły już "twarde dno"

Analityk zwrócił uwagę, że być może w centrum zainteresowania pojawią się spółki, które znalazły już "twarde dno", a którym obecnie przeszkadzają spadki na rynkach zagranicznych, jak np. Allegro, które konsoliduje się ok. 20 proc. od swojego dołka.

Czarnecki uważa, że obecnie skupiać należy się na tym, co pokazują rynki amerykańskie, a drugim elementem ważnym dla naszego regionu jest sytuacja w Ukrainie.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach nastroje były negatywne. W tym czasie DAX spadał o 1,5 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o ok. 1,6 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE tracił 0,9 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie indeksy także spadały: Nasdaq o 1,4 proc., S&P500 o 0,8 proc., a DJI szedł w dół o 0,3 proc.

Na GPW w ujęciu sektorowym zyskało 9 z 15 indeksów. Najmocniej w górę poszły WIG-Spożywczy (3,2 proc.) oraz WIG-Odzież (3,1 proc.). Najsłabsze zaś były WIG-Media (-3,8 proc.) i WIG-Chemia (-1,1 proc.).

Liderami odbicia był sektor odzieżowy i spożywczy. Pozytywnie zachował się sektor bankowy

"Dzisiaj liderami odbicia był sektor odzieżowy i spożywczy. W miarę pozytywnie zachował się sektor bankowy, który momentami odbijał powyżej 1 proc." - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS.

W jego ocenie pozytywnie wyróżnia się Santander BP, który zdaje się mieć nieco lepsze notowania wśród analityków wyceniających fundamentalnie sektor bankowy.

W WIG20 najmocniej w górę poszły akcje LPP (+3,9 proc.), a w gronie liderów wzrostów były także: Santander BP (+2,9 proc.), JSW (+2,6 proc.) i PZU (+1,8 proc.)

Po kilkuprocentowych wzrostach na początku sesji na ok. 0,7 proc. plusie dzień zakończył CD Projekt.

Na Twitterze gry "Cyberpunk 2077" napisano, że każdego dnia w tym tygodniu liczba graczy - nowych i powracających - przekracza 1 mln. W zeszłym tygodniu na platformie Netflix zadebiutował serial anime w uniwersum Cyberpunk 2077 o podtytule "Edgerunners". Gra "Cyberpunk 2077" zadebiutowała na komputerach PC i konsolach w grudniu 2020 r.

Z kolei KGHM poinformował, że sprzedaż miedzi przez grupę wyniosła w sierpniu 2022 roku 58,9 tys. ton i była wyższa rdr o 5 proc. Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła w tym czasie 60,3 tys. ton, co oznacza spadek rdr o 7 proc. Na zamknięciu kurs spółki wzrósł o 0,4 proc.

Ok. 0,7 proc. zwyżkowały akcje PKN Orlen, który poinformował, że przejmuje firmę recyklingową Remaq.

Po wahaniach wokół poziomu odniesienia, sesję na 0,8 proc. minusie zakończyła Grupa Kęty.

Cały dzień słabo zachowywały się kursy Pepco i Dino Polska. Na zamknięciu spadły o odpowiednio 3 proc. i 1 proc.

Pomimo dobrego początku sesji ok. 0,6 proc. pod kreską dzień zamknęły notowania CCC.

W czwartek na minusie utrzymywał się kurs Allegro i na zamknięciu spadł o ok. 1,5 proc.

W gronie liderów wzrostów spółek z WIG40 były Bogdanka i Bumech

Wśród spółek z mWIG40 kolejny dzień zyskiwały akcje Bumechu (+2,4 proc.). W gronie liderów wzrostów była Bogdanka (+5,1 proc.).

Enea poinformowała, że Bogdanka podpisała z grupą CZH, której większościowym akcjonariuszem jest ARP, porozumienie o współpracy w zakresie wykorzystania potencjału hałd kopalnianych. Pilotażowa instalacja do odzysku węgla ma rozpocząć pracę w Bogdance na przełomie 2022/23 roku.

Ponad 4 proc. w górę poszły także notowania Millennium i Mo-Bruku.

Najsłabiej w gronie średnich spółek radziły sobie akcje Ten Square Games, Wirtualnej Polski i Grupy Pracuj, które poszły w dół odpowiednio: o 4,6 proc., 4,6 proc. i 4,2 proc.

O 1 proc. zniżkował kurs Grupy Azoty, która podała szacunki za drugi kwartał 2022 r., zgodnie z którymi jej zysk netto w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 800 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 705,7 mln zł zysku netto.

Liderami wzrostów w sWIG80 były w czwartek Atal i Sunex - zyskały blisko 7 proc.

Liderami wzrostów w sWIG80 były w czwartek Atal i Sunex, które zyskały blisko 7 proc. Ponad 6 proc. nad kreską zakończyły sesję Getin Noble i Shoper.

Kolejny dzień rosły notowania CI Games (+5,9 proc.).

Na plusie zamknęły się w czwartek notowania spółek ukraińskich, które traciły w środę - kurs IMC wzrósł o 3,5 proc., Astarty o 5,3 proc., a Kernela o 6,1 proc. Ok. 6,5 proc. zyskały akcje Coal Energy.

Władimir Putin ogłosił w środę rozpoczęcie częściowej mobilizacji w Rosji. Josep Borrell, szef dyplomacji Unii Europejskiej, poinformował, że dodatkowe sankcje wobec Rosji zostaną przyjęte tak szybko, jak to będzie możliwe.

Słabo w gronie małych spółek sesję zakończyli liderzy środowych wzrostów, czyli Serinus Energy (-8,7 proc.) i Lubawa (-5,3 proc.). 7,6 proc. w dół poszły akcje Erbudu.

W czwartek na szerokim rynku wyróżniała się spółka Berling, której akcjonariusze poinformowali, że zamierzają ogłosić wezwanie do sprzedaży 6.593.173 akcji, stanowiących 37,57 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ, po 4,45 zł za akcję. W czwartek kurs wzrósł o 16 proc. i wyniósł 4,6 zł.

