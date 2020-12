Kolejny dzień wzrostów na warszawskiej giełdzie

WIG20 zyskał na środowym zamknięciu giełdowej sesji 2,4 proc. i znalazł się na poziomie 1.898 pkt., najwyżej od końca lutego. W indeksie rosły niemal wszystkie spółki, w tym ponownie najmocniej KGHM, którego notowania, wspierane przez wyceny miedzi, znalazły się najwyżej od ponad 7 lat.

WIG zwyżkował o 1,99 proc. do 53.983,67 pkt., również do najwyższego poziomu od końca lutego. mWIG40 poszedł w górę o 1,07 proc. do 3.707,96 pkt., a sWIG80 wzrósł 1,2 proc. do 15.059,54 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,2 mld zł, z czego 959 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (253 mln zł) oraz KGHM (114 mln zł).

W indeksie największych spółek dzień na minusie zakończyły jedynie PGE - tracąc około 1,3 proc., a także Orlen - w dół o 1,2 proc.

"W środę WIG20 był jednym z najlepszych indeksów w Europie i dotarł w okolice 1.900 pkt., czyli poziomów z przełomu lutego i marca. W czołówce były także inne indeksy rynków wschodzących - widać, że na fali wzrostu apetytu na ryzyko EM nadrabiają wobec rynków rozwiniętych, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, gdzie indeksy znajdują się w pobliżu historycznych maksimów. Za granicą pojawiały się bardziej lub mniej pozytywne informacje o programach szczepień, ale nie miały większego przełożenia na notowania rynków rozwiniętych, gdyż większość jest już w ich wycenach" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

Dodał, że środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej raczej nie miało wpływu na krajowe notowania, gdyż zrealizował się scenariusz oczekiwany przez inwestorów. RPP na jednodniowym posiedzeniu w dniu 2 grudnia utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej.

Na zamknięciu środowej sesji WIG20 zyskał 2,41 proc. osiągając wartość 1.897,97 pkt. i znalazł się na najwyższym poziomie od 26 lutego, według cen zamknięcia.

WIG zwyżkował o 1,99 proc. do 53.983,67 pkt., również do najwyższego poziomu od końca lutego. mWIG40 poszedł w górę o 1,07 proc. do 3.707,96 pkt., a sWIG80 wzrósł 1,2 proc. do 15.059,54 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,2 mld zł, z czego 959 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (253 mln zł) oraz KGHM (114 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił ok. 0,5 proc., a S&P 500 pozostawał w okolicy zera.

Na krajowym rynku w ujęciu sektorowym, zwyżkowała większość, bo 12 z 15 wskaźników. Najmocniej, o blisko 6 proc. rosły leki, górnictwo i producenci gier zyskali po 4-5 proc. Z kolei największe spadki zaliczyły spółki chemiczne - o około 1 proc.

Drugi dzień z rzędu najmocniej w WIG20 rósł kurs KGHM, tym razem o 4,9 proc. do blisko 165 zł, najwyższego poziomu od kwietnia 2013. Wzrosty rozpoczęły się po tym, jak analitycy Goldman Sachs, w raporcie z 1 grudnia, podnieśli 12-miesięczną prognozę cen miedzi do 9.500 USD/t z 7.500 USD/t wcześniej.

Konrad Ryczko zauważył, że notowania kontraktów na surowiec także są obecnie najwyżej od ponad 7 lat.

CD Projekt, dla którego była to czwarta wzrostowa sesja z rzędu, zyskał w środę 4,7 proc., po raz pierwszy od dwóch miesięcy notując poziom 425 zł i przebijając tym samym wskazywany przez analityków technicznych poziom oporu na 420 zł. Ryczko zwrócił uwagę, że wzrosty mają miejsce przy podwyższonych obrotach, a wraz ze zbliżającą się premierą najnowszej gry studia, rośnie zainteresowanie inwestorów, napędzane dodatkowo informacjami o zamykaniu pozycji krótkich.

Po około 4 proc. wzrosły także Orange i PGNiG.

W indeksie największych spółek dzień na minusie zakończyła jedynie PGE - tracąc około 1,3 proc., a także Orlen - w dół o 1,2 proc.

W ciągu dnia podano, że marża downstream PKN Orlen spadła w listopadzie do 5,2 USD na baryłce. Kurs tracił nawet około 3 proc., jednak pod koniec dnia odrobił większość spadków.

Wśród małych i średnich spółek wzrostami wyróżnił się m.in. Biomed-Lublin - poszedł w górę o 15 proc. do 12,8 zł, przy szóstych obrotach na rynku, przekraczających 55 mln zł.

Biomed poinformował o udzieleniu spółce zgody na niekomercyjne badanie kliniczne immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 w leczeniu COVID-19.

Mocno zyskały także: Cormay - o 15 proc., a także TIM, Onco Arendi i Ferro - po około 10 proc.

GPW podała, że Cormay zastąpi Energę w portfelu indeksów mWIG40 i mWIG40TR po sesji 3 grudnia. Kurs Energi spadł we środę o 1,3 proc.

Z kolei TIM szacuje, że w listopadzie przychody ze sprzedaży wyniosły 96 mln zł, co oznacza wzrost o 36,5 proc. rdr. Wynik 10 miesięcy tego roku jest o 16 proc. wyższy rdr. W środowym raporcie analitycy Noble Securities, podnieśli wycenę akcji spółki TIM do 27,3 zł z 17,1 zł.

Notowania Onco Arendi odbiły po dwóch dniach mocnych spadków.

Ryczko zwrócił także uwagę na notowania Ten Square Games, które wzrosły we środę o 6 proc. Ocenił, że kurs odbił po blisko 13 proc. wtorkowym spadku, który był prawdopodobnie przereagowaniem rynku na dane Sensor Tower o niższych przychodach gry "Fishing Clash" w listopadzie.