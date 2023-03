Instalacja kluczowych dla procesu technologicznego kotłów odzysknicowych, z których największe ważą 157 ton, to kolejny etap budowy nowej elektrociepłowni w podwrocławskich Siechnicach. Montaż kotłów ma się zakończyć w lipcu, a budowa elektrociepłowni w przyszłym roku.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Należący do PGE Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja buduje w Siechnicach nowoczesną elektrociepłownie, która ma zastąpić w 2024 r. jednostkę zasilaną węglem. Nowa elektrociepłownia "Czechnica" będzie się składała z bloku gazowo-parowego, kotłowni szczytowo-rezerwowej i akumulatora ciepła. Koszt inwestycji to 1 mld 160 mln zł.

"To inwestycja ważna zarówno w kontekście odejścia od węgla w ciepłownictwie na rzecz ekologicznych rozwiązań, jak i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców aglomeracji wrocławskiej. Realizacja tego przedsięwzięcia wpłynie na poprawę efektywności wytwarzania ciepła i energii elektrycznej" - powiedział prezes Kogeneracji Andrzej Jedut.

Jak podała w środę w komunikacie Kogeneracja, na placu budowy trwa instalacja kluczowych dla procesu technologicznego kotłów odzysknicowych. To urządzenia ciśnieniowe, które wykorzystują ciepło ze spalin turbin gazowych do wytwarzania pary wodnej pod wysokim ciśnieniem o temperaturze sięgającej powyżej 500 stopni Celsjusza. Wytowożona w ten sposób para w dalszych procesach technologicznych wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej przez turbinę parową i generator oraz do wytwarzania ciepła poprzez ogrzewanie wymienników sieciowych.

Części kotłów odzysknicowych transportowane są do Siechnic z portów w Gdańsku. "Główne moduły mają blisko 16 metrów długości i 5 m szerokości, różnią się wysokością ze względu na specyfikę ułożenia rur wymiennikowych wewnątrz każdego z nich. Największe moduły ważą ponad 157 ton" - podano w komunikacie. Montaż kotłów ma się zakończyć w lipcu.

Kogeneracja wskazując na zaawansowanie prac budowlanych podała m.in., że posadowiono na fundamentach turbiny gazowe i turbinę parową. "Wyraźnie widoczna jest też już konstrukcja akumulatora ciepła, który w nowej elektrociepłowni będzie odpowiadał za stabilizację obciążenia źródeł ciepła przy zmiennym zapotrzebowaniu oraz za pokrywanie chwilowego szczytowego zapotrzebowania na ciepło" - podano.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. to spółka PGE Energia Ciepła należącej do Grupy Kapitałowej PGE. Kogeneracja jest producentem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji w aglomeracji wrocławskiej. Kogeneracja składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl