Kolejny historyczny rekord WIG

Indeks WIG, po wzroście o 0,1 proc. do 70.995,66 pkt., zakończył środową sesję GPW na najwyższym poziomie w historii. WIG20 zyskał na zamknięciu 0,13 proc. i wyniósł 2.371,16 pkt., notując najwyższą wartość od ponad 2 lat. Dla obydwu indeksów była to czwarta z rzędu wzrostowa sesja. 14-letnie maksimum zanotowały mWIG40 i sWIG80, po wzroście odpowiednio - o 0,01 proc. i 0,6 proc. Według analityka DM BDM Adriana Górniaka, najważniejszym lokalnym czynnikiem ryzyka dla kontynuacji wzrostów jest narastająca fala zakażeń koronawirusem.

Pod koniec sesji, indeks WIG20 zyskał na zamknięciu 0,13 proc. i wyniósł 2.371,16 pkt., notując najwyższą wartość od ponad 2 lat.

WIG, po wzroście o 0,1 proc. do 70.995,66 pkt., zakończył sesję na najwyższym poziomie w historii. Dla obydwu indeksów była to czwarta z rzędu wzrostowa sesja.

Według Adriana Górniaka, cofnięcie indeksu WIG20 z poziomu sesyjnego maksimum i spadek w drugiej połowie sesji to za mało, żeby na tej podstawie prognozować większą korektę ostatnich wzrostów.

"Na głównych rynkach sesja przebiegała pod znakiem lekkiej przewagi popytu i podobnie było w Warszawie. WIG20 zyskiwał na wartości do ok. godz. 14, jednak później nastroje się pogorszyły i ostatecznie zamknięcie sesji wypadło niemal na tym samym poziomie co otwarcie" - powiedział Adrian Górniak.

WIG20, ustanawiając ok. godz. 13.30 dzienne maksimum na poziomie 2.387,46 pkt., znajdował się 0,8 proc. powyżej poprzedniego zamknięcia. Jednak w ciągu kolejnych dwóch godzin indeks stracił 20 pkt., na co duży wpływ miała przecena KGHM. Kurs produkującej miedź spółki zniżkował wraz ze spadającymi cenami surowca. Notowania KGHM spadły w tym czasie niemal 2 proc., a 1,1-1,4 proc. obniżyły się notowania spółek z sektora paliwowego - Orlenu, PGNiG oraz Lotosu.

Ostatecznie, po lekkiej poprawie nastrojów pod koniec sesji, indeks WIG20 zyskał na zamknięciu 0,13 proc. i wyniósł 2.371,16 pkt., notując najwyższą wartość od ponad 2 lat. WIG, po wzroście o 0,1 proc. do 70.995,66 pkt., zakończył sesję na najwyższym poziomie w historii. Dla obydwu indeksów była to czwarta z rzędu wzrostowa sesja.

Według Adriana Górniaka, cofnięcie indeksu WIG20 z poziomu sesyjnego maksimum i spadek w drugiej połowie sesji to za mało, żeby na tej podstawie prognozować większą korektę ostatnich wzrostów.

"To tylko jedna sesja i na tej podstawie trudno wyciągać ostateczne wnioski. Od listopada zeszłego roku WIG20 zyskuje na wartości, a jedyne korekty jakie miały miejsce po drodze to trendy boczne. Czynnikiem ryzyka dla rynku może być wzrost nowych zakażeń koronawirusem. W środę mieliśmy zdecydowany wzrost liczby wykrytych przypadków, a Ministerstwo Zdrowia ostrzega, że pod koniec września będą czterocyfrowe liczby zakażonych. I choć ekonomiści raczej bagatelizują wpływ kolejnej fali zakażeń na gospodarkę, to nie wiadomo jak zareagują inwestorzy" - powiedział Adrian Górniak.

Na plusie zakończył sesję sWIG80 - indeks zyskał 0,55 proc. i na zamknięciu miał 21.157,52 pkt. sWIG80 jako ostatni z głównych indeksów GPW przekroczył poprzedni szczyt trendu wzrostowego z 13 sierpnia i znalazł się na najwyższym poziomie od 14 lat.

14-letnie maksimum zanotował także mWIG40. Indeks średnich spółek zyskał 0,01 proc., kończąc notowania na 5.236,72 pkt. mWIG40 zanotował dziewiątą z rzędu wzrostową sesję.

Na większości europejskich rynków wtorkowa sesja przebiegała pod znakiem zwyżki, ale tym razem notowaniom na GPW nie pomagał niemiecki DAX. Indeks zaczął sesję od wzrostów, ale w miarę upływu czasu tracił na wartości. Ok. godz. 17 znajdował się 0,2 proc. na minusie. Rynki w USA zaczęły notowania od wzrostów. Ok. godz. 17 S&P 500 rósł 0,1 proc., a Nasdaq Composite szedł w górę 0,6 proc.

Obroty akcjami wyniosły niemal 1,1 mld zł, z czego 818 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Po tym jak we wtorek granicę 100 mln zł przekroczyło 5 spółek, w środę takie osiągnięcie zanotowały 2 firmy. Liderem było JSW (119,7 mln zł), wyprzedzając KGHM (106,5 mln zł).

Choć główne indeksy zakończyły sesję wzrostami, to spośród 15 indeksów branżowych tylko 4 zyskały na wartości. Liderami wzrostów były WIG.Games (+1,7 proc.) i WIG-Informatyka (+1,6 proc.). WIG-Leki stracił ponad 2 proc., a cztery kolejne indeksy - WIG-Górnictwo, WIG-Odzież, WIG-Media i WIG-Telekomunikacja - straciły w środę przynajmniej 1 proc.

Liderem wzrostów w WIG20 było Asseco Poland - akcje zwyżkowały o 6,1 proc. do 89 zł i były notowane najwyżej od 14 lat. Tak duży wzrost notowań spółka zanotowała po raz ostatni ponad rok temu.

Przy kilkunastokrotnie wyższych niż we wtorek obrotach, o 3,6 proc. do 41,8 zł, zwyżkowały notowania akcji JSW. Spółka idzie w górę w ślad za rosnącymi cenami węgla koksującego i jest notowana najwyżej od dwóch lat.

2-letnie maksima zanotowały w środę także dwa banki z WIG20 - kurs akcji PKO BP wzrósł o 1,5 proc., a notowania Pekao poszły w górę o 1,3 proc. do 108,55 zł. W obydwu przypadkach była to kontynuacja wzrostów z wtorku, po wyższych od oczekiwań danych o inflacji konsumenckiej. Inwestorzy oceniają, że roczne tempo wzrostu cen na poziomie 5,4 proc. skłoni RPP do podwyżek stóp procentowych w tym roku, co poprawi przychody banków.

Listę spółek z WIG20 notowanych najwyżej przynajmniej od roku uzupełnia PZU - kurs akcji poszedł w górę o 0,2 proc. do 40,69 proc.

Jedną z firm, z której w trakcie sesji "uszło powietrze" był CD Projekt. Choć kurs akcji zwyżkował niemal 3 proc., to ostatecznie notowania zakończyły się 0,6 proc. na plusie. Po sesji spółka opublikowała wyniki za II kwartał.

Nieudaną sesję ma za sobą KGHM - pod wpływem taniejącej miedzi kurs akcji spadł 2,2 proc. i był to najgorszy wynik w WIG20. Na zamknięciu akcje kosztowały 174,35 zł.

Liderem spadków w mWIG40 był w środę ComArch. Kurs akcji zniżkował 6,4 proc. do 248 zł. Inwestorzy negatywnie ocenili wyniki finansowe za II kw. 2021 roku. We wtorek wieczorem ComArch poinformował, że EBITDA w II kwartale spadła o 16 proc. rdr do 43,4 mln zł i była o 18 proc. niższa od oczekiwań analityków. Zysk operacyjny spadł rdr o 31 proc. do 18,6 mln i był o 41 proc. niższy od konsensusu PAP Biznes. Notowania akcji znalazły się najniżej od miesiąca, ale w tym roku kurs wzrósł o 29 proc.

Interesujący przebieg miały notowania na akcjach Biomedu-Lublin. Spółka była liderem obrotów w mWIG40 (17,8 mln zł). Kurs akcji rósł nawet 10 proc., ale na zamknięciu znalazł się na poziomie 9,82 zł, tracąc 1,6 proc. Spółka poinformowała w raporcie, że w I półroczu miała 1,8 mln zł zysku, wobec 0,7 mln zł zysku przed rokiem. Biomed podał także, że otrzyma dotację w wysokości 43,2 mln zł netto na budowę zakładu Onko BCG, która stanowi 60 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Liderem wzrostów w mWIG40 był Asbis, który zyskał 5 proc. przy obrotach 8,8 mln zł. Na zamknięciu akcje kosztowały 25,2 zł.

Wzrosty z wtorku kontynuował mBank, poprawiając w środę roczne maksimum. Kurs wzrósł o 1,6 proc. do 377 zł.

Drugą sesję z rzędu wzrostom w sWIG80 przewodził ZE PAK, choć z porannych +20 proc. na koniec dnia zostało +12,2 proc. Na zamknięciu akcje kosztowały 12,9 zł i były najdroższe od ponad 3 lat. Dzień wcześniej kurs rósł o 25 proc. po doniesieniach, że Z. Solorz i M. Sołowow chcą wybudować w Pątnowie elektrownię jądrową w technologii SMR. Obroty akcjami wyniosły 10,4 mln zł i był to najwyższy wynik w sWIG80.

Wysokie wzrosty przy dużych obrotach zanotowały także akcje Polimeksu (+7,5 proc., obroty 7,8 mln zł) oraz Bogdanki (+8,4 proc., obroty 5,9 mln zł).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl