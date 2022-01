Kolejny lockdown mógłby uśmiercić najbardziej poturbowane sektory

Ponad 200 mld zł kosztowały polskiego podatnika dotychczasowe okresowe zamknięcia gospodarki. Ekonomiści są zgodni, że prawdopodobieństwo kolejnego całkowitego lockdownu jest znikome, jednak gdyby do niego doszło branże takie jak hotelarstwo czy gastronomia mogłyby się już nie podnieść.

Ewentualny lockdown byłby skrajnie nieodpowiedzialny

Na pytanie czy stać nas na ewentualny lockdown odpowiedział, że "niespecjalnie", zwłaszcza w przypadku tych najbardziej narażonych sektorów, które wciąż nie mogą pozbierać się po ograniczeniach z roku 2020 i ubiegłego.- Najbardziej kosztowny z ekonomicznego punktu widzenia był ten pierwszy lockdown i nie spodziewam się by jakikolwiek kolejny był tak dotkliwy jak ten z marca 2020 roku. Należy jednak pamiętać, że mamy bardzo zróżnicowane tempo odbudowy w poszczególnych branżach - przemysł radzi sobie świetnie, ale hotele, restauracje czy nawet branża wystawiennicza mogłyby kolejnej blokady po prostu nie wytrzymać - wskazuje Soroczyński.Marek Zuber uważa, że o ile pierwszy lockdown z marca 2020 w czasie zupełnego zaskoczenia zaistniałą pandemią miał sens, o tyle dziś sytuacja wygląda już zdecydowanie inaczej.- O ile w pełni rozumiem decyzję o pierwszym lockdownie w marcu 2020 roku, o tyle w tej chwili zamykanie gospodarki nie miałoby większego sensu. Zrujnowałoby to naszą gospodarkę i byłoby skrajnie nieodpowiedzialnym posunięciem - mówi ekonomista.W jego opinii, gdyby rząd dziś zdecydował się na zamkniecie gospodarki zamiast rozsądnego zarządzania kryzysowego byłoby to podobnie irracjonalną decyzją jak chociażby zamknięcie lasów w marcu 2020 roku.