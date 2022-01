Kolejny odcinek trasy Via Baltica oddany do użytku

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk otworzył w poniedziałek kolejny odcinek trasy Via Baltica o długości 20 km Wysokie – Raczki. Nowa droga łącząca województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie kosztowała 484 mln zł.

W ramach inwestycji wbudowano drogę ekspresową o przekroju dwujezdniowym. Wyremontowano także drogi lokalne oraz zbudowano urządzenia ochrony środowiska. Ponadto powstało m.in. 25 obiektów inżynierskich oraz węzeł Kalinowo.

"To kolejny fragment międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, który przekazujemy w tym roku kierowcom do użytkowania. Otwarcie tego dwudziestokilometrowego odcinka drogi S61 jest istotne nie tylko z punktu widzenia Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Obraliśmy sobie za cel, że zbudujemy międzynarodową trasę, która bezpośrednio połączy północ i południe Europy" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Droga ekspresowa S61, łącząc się z drogą ekspresową S8 Wrocław - Warszawa - Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica. Docelowo przejmie on ruch tranzytowy pomiędzy krajami bałtyckimi i Europą Zachodnią.

"Dzisiaj nasi drogowcy budują drogi nowoczesne, o olbrzymim potencjale technologicznym, drogi które spełniają oczekiwania XXI wieku" - dodał minister Adamczyk.Od sierpnia 2021 r. roku kierowcy mogą także korzystać z odcinków S61 na północ od Łomży: Kolno - Stawiski i Stawiski - Szczuczyn. Do czasu zakończenia budowy kolejnych dwóch odcinków S61 Szczuczyn - Ełk Południe i Ełk Południe - Wysokie ruch tranzytowy z węzła Raczki będzie kierowany tak jak dotychczas, czyli drogą krajową nr 8 w kierunku Augustowa. Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odcinek Szczuczyn - Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu CEF "Łącząc Europę". Wartość dofinansowania z UE to 379,5 mln euro i obejmuje sześć zadań w ramach projektu budowy drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl