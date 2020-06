Kolejny producent gier na GPW. Będzie następna rewelacja parkietu?

Punch Punk Games, producent gier wideo z narracją i filmowym stylem rozpoczyna emisję akcji. W dwóch transzach spółka chce pozyskać 1,5 mln zł. Debiut na NewConnect planowany jest jeszcze w tym roku.

Pierwsza transza kierowana jest do członków klubu149 (grupy "najlepszych klientów" domu maklerskiego INC - red.), zapisy na nią potrwają do 8 czerwca.

Dzień później na rozpocznie się drugi etap emisji, tym razem na platformie CrowdConnect.pl.

Pozyskane środki Punch Punk Games chce przeznaczyć na produkcję gry VR Moonshine, wsparcie rozwoju działu work to hire oraz wzmocnienie produkcji gier VR i symulacyjnych.

– Rozpoczynamy dziś pierwszą transzę emisji w ramach tzw. silent round, z której chcemy pozyskać 1,125 mln zł. Ofertę kierujemy do członków klubu149, a zapisy w tym etapie przyjmowane są do 8 czerwca – wyjaśnia Krzysztof Grudziński, prezes Punch Punk Games. – Dzień później – 9 czerwca – rozpocznie się kampania na platformie CrowdConnect.pl, gdzie będziemy chcieli pozyskać 375 tys. zł. – dodaje.



Warunki składania zapisów zostaną opisane na CrowdConnect.pl. Jednorazowy zapis na akcje spółki w ramach drugiej transzy może wynosić maksymalnie 15 tys. zł. Łącznie w ramach emisji spółka zamierza pozyskać 1,5 mln zł.



– 0,5 mln zł. planujemy przeznaczyć na produkcję gry VR Moonshine, której premierę zaplanowaliśmy na 2021 rok. Pozostałe środki pozwolą wesprzeć budżety produkcyjne gier z gatunku symulatorów i VR. Pozostałe zasilą rozwój naszego działu work to hire – wyjaśnia Grudziński. – To już drugi raz, gdy korzystamy z opcji finansowania społecznego, mamy w tej dziedzinie już pewne doświadczenie i z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że taki model doskonale się u nas sprawdza – dodaje.

W zapowiedziach Punch Punk Games pojawiają się dwie duże premiery, ich realizacja nastąpi jeszcze w tym roku. Największą produkcją studia będzie This is The Zodiac Speaking. Udostępnioną w maju recenzję demo gry na kanale irlandzkiego youtubera obejrzało już ponad 1,3 mln użytkowników, a twórcy już dzisiaj zapowiadają plany przeniesienia historii seryjnego mordercy na platformę VR.



Kolejnym flagowym projektem spółki ma być wersja VR Drug Dealer Simulator, którego wydanie PC, w krótkim czasie, zarobiło już ponad 1 mln dolarów. Na przyszły rok studio zaplanowało także premierę Aidy, której scenariusz doceniony został w konkursie Kreatywna Europa nagrodą w wysokości 137 tys. euro.



W ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy swoje premiery będą miały m.in. wspomniany Moonshine VR, Yacht Mechanic Simulator oraz Fishing Simulator VR. Strategia firmy zakłada również tworzenie gier VR i symulatorów na zlecenie.



– Wierzymy, że gracze docenią największe atuty naszych produkcji, czyli rozbudowaną narrację i oryginalną oprawę stylistyczną. Dotychczasowe sukcesy Zodiaca i Aidy potwierdzają, że udało nam się trafić w ich potrzeby i pozwalają sądzić, że będzie to miało swoje odbicie w wynikach sprzedażowych – zaznacza prezes Punch Punk Games.



Debiutancka produkcja studia – Apocalipsis. Harry at the end of the world została wyróżniona m.in. przez prestiżowy Guardian jako jedna z 10 najlepszych gier indie na świecie w 2017 r.



Produkcja zdobyła liczne nominacje, takie jak Central and Eastern European Game Awards, Digital Dragons czy Pixel Heaven. Samo studio wyróżniono orderami Graczpospolitej.

