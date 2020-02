Kolejny rekord spółki leasingowej

Grupa PKO Leasing zakończyła rok 2019 z rekordowym wynikiem sprzedaży na poziomie ponad 10 mld zł. Spółka, wspólnie z przejętą w maju Grupą Masterlease, zanotowała ponad 10-proc. dynamikę wzrostu wobec 2018 roku. Wynik ten jest znacznie powyżej oczekiwań rynkowych.

– Spółka PKO Leasing już po pierwszym półroczu wykazała bardzo wysoką, dwucyfrową dynamikę rynkową. To pozwoliło nam szacować, że po raz kolejny zamkniemy rok z rekordem sprzedaży. Miniony rok nie był łatwy dla branży leasingowej. Bardzo wysoka baza wyjściowa z 2018 roku wpłynęła na ujemną dynamikę całego rynku w roku 2019. Na rekordowy wynik Grupy miała wpływ realizacja planów sprzedażowych oraz przejęcie jednego z największych graczy na rynku wynajmu długoterminowego - Grupy Masterlease – wyjaśnia Paweł Pach, prezes PKO Leasing.



Dominującym aktywem leasingowanym przez klientów są samochody osobowe do 3,5 tony. Stanowią one obecnie 48 proc. całości rynku leasingowanych przez grupę aktywów, osiągając 15-proc. dynamikę wzrostu liczoną rok do roku. W dłuższej perspektywie grupa stawia na zwiększenie roli produktów z wysoką wartością rezydualną. W tym celu wykorzystywana będzie dalsza synergia z zakupioną w maju zeszłego roku spółką Masterlease.

Kolejnym istotnym segmentem notującym wysoką roczną dynamikę wzrostu są maszyny i urządzenia (15 proc. wobec 2018 roku). W tym obszarze najlepsze wyniki spółka zanotowała w liniach agro oraz sprzętu budowlanego. Obszar ten stanowi dziś 27 proc. sprzedaży spółki.



PKO Leasing w ogłoszonej na początku roku strategii na lata 2020-2022 „Cyfrowa era leasingu” zapowiada dalsze umacnianie pozycji rynkowej. Celem spółki jest systematyczne zwiększanie udziału w rynku oraz osiągnięcie pozycji lidera w kluczowych segmentach samochodów osobowych do 3,5 tony, maszyn i urządzeń oraz transportu ciężkiego.