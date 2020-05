Kolejny transport sprzętu ochronnego zakupionego przez Lotos dotarł do Polski

Samolot An-124 "Rusłan" z około 105 tys. kombinezonów i 210 tys. przyłbic na pokładzie wylądował w poniedziałek o 17.30 na lotnisku Wrocław-Strachowice. To kolejny transport środków niezbędnych do walki z COVID-19 zakupionych w Chinach na zlecenie polskiego rządu przez Grupę Lotos - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Spółka przypomniała, że to już trzeci transport środków ochrony indywidualnej zakupionych przez nią na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dodała, że wsparcie logistyczne zapewniła Agencja Rozwoju Przemysłu.

"Sprzęt w znakomitej większość trafi do składnicy w Lublińcu. Za odbiór i przekazanie go do magazynów odpowiedzialna jest Agencji Rezerw Materiałowych współpracująca w tym zakresie z Pocztą Polską. Finalnie środki będą dystrybuowane do szpitali w całej Polsce zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia" - napisał Lotos.

Koncern zaznaczył, że w całym procesie aktywnie uczestniczyło również Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Polskie Siły Zbrojne, bo operację przeprowadzono w ramach programu SALIS (Strategic Airlift International Solution), którego członkami, oprócz Polski, są Belgia, Czechy, Francja, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Wyjaśnił, że umożliwia on wykorzystanie transportu do realizacji operacji NATO i Unii Europejskiej, a także do zabezpieczenia kluczowych potrzeb państw. "To trzecia misja samolotu An-124 na rzecz Polski. Jeszcze dziś, po zakończeniu wyładunku, maszyna odleci do Lipska w Niemczech" - czytamy.

Lotos podkreślił, że od początku pandemii włącza się we wsparcie polskich służb medycznych i mundurowych walczących z COVID-19. Spółka przekazała w sumie na ten cel ponad 7,5 mln zł. Środki te trafiły m.in. do szpitali zakaźnych w całej Polsce. Koncern umożliwił też darmowe tankowanie żołnierzom pomorskiej brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. W maju wystartowała kampania "Każdy czeka na swoje NAJ", w której spółka zachęca kierowców tankujących na stacjach Lotos do przekazywania swoich punktów z programu Navigator na badania związane z leczeniem koronawirusa.

Lotos to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii. Lotos to także sieć ponad 500 stacji paliw na terenie całego kraju. Grupa Lotos, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku.