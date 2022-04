Koło ratunkowe dla kredytobiorców w zasięgu ręki

Od października Rada Polityki Pieniężnej siedmiokrotnie podniosła stopy procentowe, a na tym zapewne nie koniec. Dla posiadaczy kredytów, zwłaszcza hipotecznych, kolejne raty zaczynają być coraz większym obciążeniem i ryzyko kłopotów ze spłatą zadłużenia staje się coraz realniejsze. Czy mogą liczyć na wsparcie?

Prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundusz powstał, by wspierać kredytobiorców frankowych. Początkowo funkcjonowanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców regulowała Ustawa z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców. 4 lipca 2019 roku prezydent Andrzej Duda podpisał jednak jej nowelizację. Zgodnie z jej zapisem została wprowadzona pożyczka na spłatę zadłużenia dla osób, które mają kredyt hipoteczny. Pożyczka ta jest zwrotna i nieoprocentowana, a jej maksymalna wysokość to 72 tys. złotych. Dodatkowo na uzasadniony wniosek kredytobiorcy lub kredytodawcy, część lub całość pozostałych do zwrotu środków może zostać umorzona.Rozpatrywane są jednak i inne pomysły. Według nieoficjalnych informacji rząd bierze pod uwagę (chociaż decyzja jeszcze nie zapadła) zamrożenie marż banków, co niekoniecznie zapobiegłoby podwyżce rat, chociaż niewątpliwie ograniczało jej skalę.Pomysłami sypią i inni politycy. Kilka tygodni temu Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy o dopłatach do kredytów. W myśl tego projektu dopłata przysługiwałaby konsumentowi, jeżeli jego rata kredytu na dzień 1 lutego 2022 r. była wyższa niż 30 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego i stanowi część odsetek należnych bankowi równych 2 punktom procentowym. A konsument spłaca w miesięcznej racie odsetkowej część odsetek stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według umowy kredytu i kwotą dopłaty. Dopłata do kredytu jest udzielana przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Koszt całej operacji oszacowano zgrubnie na 8 mld zł.Kilka dni temu posłowie tej formacji wystąpili z nowym pomysłem - zamrożenia rat kredytów na poziomie z grudnia 2019 roku, co miałoby być neutralne dla budżetu, ale z pewnością obniżyłoby zyski banków. PSL chciałoby likwidacji marży od kredytów banków kontrolowanych przez Skarb Państwa. PO przygotowała projekt ustawy, która umożliwi kredytobiorcom płacenie rat na poziomie z końca zeszłego roku.Pojawił się również pomysł zamrożenia stawek WIBOR. Temat wywołał Marcin Wroński z Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej (chociaż nad swoim projektem pracuje również Lewica), który zaproponował takie właśnie działanie. - Zamrożenie miałoby dotyczyć tylko kredytów hipotecznych i to tylko tych na pierwsze mieszkanie. Podobnie jak w przypadku propozycji Lewicy, widziałbym to jako rozwiązanie okresowe - na 12 miesięcy, dopóki inflacja nie przygaśnie - wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL Marcin Wroński.To, że mrożenie WIBOR miałoby dotyczyć jedynie kredytów hipotecznych, jest ważnym zastrzeżeniem. Wskaźnik ten jest szeroko stosowany na rynku finansowym do ustalania cen różnych instrumentów - np. oprocentowania obligacji.Ekonomiści i bankowcy patrzą jednak ostrożnie na te pomysły. - Ja byłbym bardzo sceptyczny i bardzo przestrzegałbym polityków przed zamrażaniem rat kredytów, zamrażaniem WIBOR-u - stwierdził były członek RPP Łukasz Hardt w wywiadzie dla TVN24. - To jest droga donikąd. Osłabiamy działania RPP, wtedy NBP, moi koledzy, może musieliby jeszcze bardziej podnosić stopy procentowe - stwierdził.Skąd ten sceptycyzm? Zamrożenie rat czy WIBOR byłoby ingerencją w mechanizmy rynkowe - doprowadziłoby do sytuacji, w której do różnych kredytów stosowano by różne standardy oprocentowania. Ponadto byłoby to działanie w istocie proinflacyjne. Skoro bowiem kredytobiorcy złotowi będą płacić wyższe raty, to będą wydawać mniej na inne rzeczy, a więc zmniejszać się będzie presja inflacyjna w gospodarce.Jedną z głównych przyczyn kłopotów kredytobiorców jest stosunkowo niski udział kredytów o stałej stopie procentowej. Wprawdzie banki są zobowiązane do wprowadzenia ich do swojej oferty, nie cieszą się jednak zbyt wielką popularnością. Z kilku powodów. Stała stopa obowiązuje tylko przez część umowy kredytowej, np. 5, 7 lub 10 lat. Po drugie kredyty ze stałą stopą są nieco droższe od tych ze zmienną.Zbigniew Jagiełło, były wieloletni prezes PKO BP, apeluje jednak o rozwiązania, które doprowadzą do szerokiego rozpowszechnienia kredytów o stałej stopie, co wymagałoby jednak wsparcia dla banków ze strony KNF, NBP czy resortu finansów. Proponuje również powołanie Krajowego Funduszu Hipotecznego, który skupowałby od banków komercyjnych na swoją książkę kredytową kredyty hipoteczne udzielane przez te banki.Realizacja większości tych pomysłów wymaga jednak czasu, a w maju zapewne będzie kolejna podwyżka stóp. Najbardziej realne wydaje się na dziś rozszerzenie wsparcia (poprzez obniżenie kryteriów i zwiększenie funduszy) udzielanego przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.