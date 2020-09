Kołobrzeg: TBS chce wybudować 10 bloków z mieszkaniami na wynajem

TBS w Kołobrzegu chce wybudować nowe osiedle Witkowice. Projekt podzielony na trzy etapy zakłada powstanie 10 bloków 6-piętrowych z mieszkaniami na wynajem. Do końca roku planowane jest wyłonienie generalnego wykonawcy I etapu – poinformowało w poniedziałek TBS.

W poniedziałek podczas briefingu prasowego w magistracie w Kołobrzegu (Zachodniopomorskie) prezydent miasta Anna Mieczkowska i prezes Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Robert Cieciora zaprezentowali plany budowy osiedla Witkowice.

Cały projekt, podzielony na trzy etapy, zakłada budowę 10 bloków 6-piętrowych. Pierwsze cztery, zgodnie z założeniami, mają być oddane do użytku w czerwcu 2022 r.

"W pierwszym etapie powstaną cztery budynki 6-piętrowe, łącznie 124 mieszkania o powierzchni użytkowej ponad 5 tys. 600 metrów. Do końca roku planujemy wyłonić generalnego wykonawcę inwestycji i w pierwszym półroczu 2021 r. wbić przysłowiową łopatę pod realizację zadania" - powiedział Cieciora.

W II i III etapie, w kolejnych latach, mają powstać po trzy budynki. Mieszkania będą modułowe, by w zależności od zapotrzebowania można je było łączyć.

Osiedle ma być nowoczesne, ekologiczne i przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Powstanie tam strefa rekreacji z placem zabaw, miniboiskiem i zewnętrzną minisiłownią. Na dachach budynków będą kolektory, które zabezpieczą energię dla części wspólnych nieruchomości. Osiedle wyposażone zostanie w zbiorniki małej retencji, ekologiczne punkty selektywnej zbiórki oraz cztery stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

Prezydent Mieczkowska zaznaczyła, że projekt mieszkaniowy skierowany jest do mieszkańców Kołobrzegu, którzy posiadają zdolność płatniczą, ale nie kredytową, czyli do osób dotychczas wykluczonych z ubiegania się o miejskie lokum. Podkreśliła, że mieszkania, które zostaną wybudowane w I etapie inwestycji, będą przeznaczone na wynajem bez opcji dojścia do własności. Jednocześnie dodała, że regulamin ich przyznawania będzie dopiero opracowywany.

"Na najbliższą sesję (7 października - PAP) kieruję uchwałę, która rozpoczyna projekt budowy mieszkań zadedykowanych tej grupie mieszkańców Kołobrzegu, którzy dotychczas nie mogli skorzystać z mieszkań oferowanych przez gminę. Na mocy uchwały przekażemy TBS działkę o pow. 2,62 ha" - powiedziała prezydent Kołobrzegu.

Mieczkowska podkreśliła przy tym, że zdaje sobie sprawę, iż liczba oczekujących na mieszkania komunalne oscyluje między 400-500 osób, ale jej zdaniem nie można też nie dostrzegać potrzeb innych mieszkańców, tych przekraczających ustawowe kryterium dochodowe.

Prezydent wyraziła nadzieję, że powstanie mieszkań na wynajem "zatrzyma odpływ mieszkańców z Kołobrzegu" i będzie miało pozytywny wpływ na rozwój miasta. Liczy także na zaktywizowanie działalności deweloperów, którzy w mieście głównie budują apartamentowce i hotele, na wpływy do budżetu i stymulację stawek czynszu na rynku lokalnym.

Podczas briefingu podano, że przygotowanie projektu budowy osiedla Witkowice trwało ok. 2 lat. W tym czasie powstała koncepcja, program funkcjonalno-użytkowy dla osiedla i specyfikacja przetargowa dla I etapu zadania, które realizowane ma być w formule "zaprojektuj i wybuduj".