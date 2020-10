Kołobrzeg: Zgoda na wniesienie aportem miejskich działek do TBS

Kołobrzescy radni zgodzili się na sesji w środę na wniesienie aportem dwóch miejskich działek do Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Spółka w porozumieniu z miastem przy ul. Witkowice będzie budować 10 sześciokondygnacyjnych bloków z mieszkaniami na wynajem.

Za przyjęciem uchwały w sprawie wniesienia aportu na podwyższenie kapitału zakładowego do Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zagłosowało w środę 19 radnych. Jeden był nieobecny, jeden nie głosował.

"To bardzo ważny ze strategicznego punktu widzenia projekt inwestycyjny. Ważny dla rozwoju naszego miasta" - zaznaczyła prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

Podkreśliła, że podjęcie procedowanej uchwały, na mocy której miasto przekaże KTBS dwie działki o łącznej powierzchni 2,62 ha przy ul. Witkowice, upoważnia prezesa KTBS do działań zmierzających do rozpoczęcia budowy mieszkań na wynajem. "Mieszkania te w naszym odczuciu są szansą na zatrzymanie mieszkańców na terenie naszego miasta" - mówiła Mieczkowska.

Prezydent zaznaczyła, że lokale, których docelowo w 10 blokach sześciokondygnacyjnych powstanie 300, dedykowane będą tej grupie mieszkańców Kołobrzegu, którzy dotychczas nie mogli skorzystać z mieszkań oferowanych przez gminę w ramach najmu komunalnego i socjalnego. Chodzi o te osoby, które posiadają zdolność płatniczą i przekraczają kryterium dochodowe ustalone dla najemców gminnego lokum, ale nie mają zdolności kredytowej.

Dodała przy tym, że kryteria i regulamin przyznawania planowanych do budowy mieszkań nie zostały jeszcze ustalone. "To od nas będzie zależało, jakie one będą" - poinformowała w dyskusji, w której poruszona została sprawa ewentualnego zasiedlenia części mieszkań osobami spoza gminy, pracującymi w Kołobrzegu i chcącymi tu osiedlić się na stałe.

Projekt budowy osiedla Witkowice, podzielony na trzy etapy, zakłada budowę 10 bloków sześciokondygnacyjnych. Pierwsze cztery, zgodnie z założeniami, mają być oddane do użytku w czerwcu 2022 r.

W pierwszym etapie powstaną cztery budynki, łącznie 124 mieszkania o powierzchni użytkowej ponad 5 tys. 600 metrów. Do końca roku ma zostać wyłoniony generalny wykonawca inwestycji, a w pierwszym półroczu 2021 r. budowa powinna się rozpocząć. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią prezydent Mieczkowskiej mieszkania budowane w I etapie będą przeznaczone na wynajem bez opcji dojścia do własności.

W II i III etapie, w kolejnych latach, mają powstać po trzy budynki. Mieszkania będą modułowe, by w zależności od zapotrzebowania można je było łączyć.

Osiedle ma być nowoczesne, ekologiczne i przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Powstanie tam strefa rekreacji z placem zabaw, miniboiskiem i zewnętrzną minisiłownią. Na dachach budynków będą kolektory, które zabezpieczą energię dla części wspólnych nieruchomości. Osiedle wyposażone zostanie w zbiorniki małej retencji, ekologiczne punkty selektywnej zbiórki oraz cztery stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

Przygotowanie projektu budowy osiedla Witkowice trwało ok. 2 lat. W tym czasie powstała koncepcja, program funkcjonalno-użytkowy dla osiedla i specyfikacja przetargowa dla I etapu zadania, które realizowane ma być w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wartość działek wniesionych przez miasto Kołobrzeg aportem do KTBS wynosi ponad 9 mln zł.