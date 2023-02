Kołodziejczak: trzeba ustanowić maksymalne marże dla handlu żywnością

Trzeba skończyć z wielkimi marżami i ustanowić maksymalne marże dla handlu żywnością – powiedział w niedzielę lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Organizacja postuluje również, aby na półkach sklepowych znajdowało się co najmniej 51 proc. polskich produktów rolno-spożywczych.

Lider Agrounii Michał Kołodziejczak i szefowa Porozumienia Magdalena Sroką spotkali się w niedzielę w Zgórsku (pow. kielecki) z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego.

Kołodziejczak podczas konferencji prasowej zwracał uwagę, że w Polsce dochodzi do skokowego wzrostu cen żywności. "Bierze się to z wolnej amerykanki i samowolki, jeśli chodzi o przejmowanie rynku, handel, dystrybucję i produkcję, która ciągle jest utrudniana" - ocenił. "Trzeba wymierzyć ostre działania w sieci supermarketów, które nie mogą w Polsce rozdawać kart. Trzeba skończyć z wielkimi marżami i ustanowić maksymalne marże dla handlu żywnością" - mówił lider Agrounii.

Kolejnym postulatem organizacji jest to, aby na półkach sklepowych znajdowało się 51 proc. polskich produktów rolno-spożywczych. "Siedem lat temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić, mieliśmy w Polsce 270 tys. gospodarstw, które hodowały świnie, dziś jest ich niespełna 50 tys., a 4 proc. gospodarstw ma połowę krajowej produkcji trzody chlewnej. To jest niebywałe, kiedy korporacje to przejęły i dziś za to zapłacą mieszkańcy. Kto jest temu winny? Kolejne rządy, które nie stawiały na naszą własną produkcję żywności" - powiedział.

Szefowa Porozumienia Magdalena Sroka oceniła, że w dobie kryzysu państwo niewystarczająco wspiera przedsiębiorców. "W 2022 roku ponad pół miliona działalności gospodarczych zamknęło się i zawiesiło działalność. Jak najszybciej należy uprościć system podatkowy. Należy jak najszybciej doprowadzić do dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców" - oświadczyła.

Zapowiedziała, że na bazie postulatów zbieranych podczas spotkań z mieszkańcami w całej Polsce, zbudowany zostanie program wyborczy nowego ugrupowania, które wspólnie utworzą Agrounia i Porozumienie.

Liderzy Porozumienia i Agrounii spodziewają się, że ze świętokrzyskiego okręgu wyborczego w wyborach parlamentarnych uda im się wprowadzić do Sejmu "więcej niż jednego posła". "Walczymy o dużo większą pulę. Wiemy, że jest to możliwe" - powiedział Kołodziejczak. "W przyszłym parlamencie będziemy siłą, bez której nie będzie się dało utworzyć rządu" - dodała Sroka.

Na początku lutego liderka Porozumienia Magdalena Sroka poinformowała, że otrzymała "zielone światło" od zarządu krajowego partii w sprawie współpracy z Agrounią i jej liderem Michałem Kołodziejczakiem. Podpisano również wspólną deklarację ideową, zawierającą postulaty obu ugrupowań. Wśród nich znalazły się: ochrona rynku żywności, modernizacja administracji państwowej czy wsparcie dla OZE.

Obie organizacje planują wspólny start w nadchodzących wyborach parlamentarnych, a ich szefowie zapowiedzieli powołanie nowej partii politycznej.

