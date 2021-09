Kołodziejski o uchwale KRRiT: to doprecyzowanie obecnie obowiązującego prawa

To doprecyzowanie interpretacji obecnie obowiązującego prawa, aby nie było żadnych wątpliwości, jak KRRiT interpretuje zapisy ustawy o radiofonii i telewizji - powiedział PAP przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski odnosząc się do uchwały podjętej przez Radę w czwartek, przed przegłosowaniem koncesji dla TVN24.

"W uchwale tej w kilku punktach wyznaczone są pewne kierunki działań i zobowiązania przewodniczącego" - powiedział PAP w czwartek Kołodziejski.

Jak dodał, podjęta w środę przez KRRiT uchwała "doprecyzowuje interpretację obecnie obowiązującego prawa, aby nie było żadnych wątpliwości, jak KRRiT kolegialnie - jako organ ds. regulacji rynku audiowizualnego w Polsce - interpretuje zapisy ustawy o radiofonii i telewizji, obowiązujące w Polsce od 1992 roku".

"Wobec tego, że ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiło się bardzo wiele różnych interpretacji - choćby artykułu 35. ustawy o radiofonii i telewizji - tego, czy spółki spoza Europy mogą być większościowymi udziałowcami polskiego koncesjonariusza czy nie i jak do tego ma się fakt, że ostatecznie podmiotem dominującym jest spółka spoza Europy. To jest zamknięte w interpretacji, która jest wprost wskazana w tej właśnie uchwale" - tłumaczył przewodniczący KRRiT.

"Nad treścią uchwały debatowali wszyscy członkowie KRRiT, zagłosowali jednogłośnie. To po prostu wyrażenie naszego stanowiska, aczkolwiek jest to sprawa wewnętrzna, bo zobowiązuje przewodniczącego KRRiT, czyli mnie, do podejmowania pewnych czynności" - dodał Kołodziejski. Dopytywany, o jakie konkretnie działania chodzi, odparł: "zasięg tej uchwały jest szeroki, dlatego dzisiaj nie chcę wypowiadać się więcej".

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przegłosowała w środę przedłużenie koncesji dla telewizji TVN24. W głosowaniu uzyskano bezwzględną większość głosów - za przedłużeniem koncesji były 4 osoby, 1 przeciw. Decyzja zapadła na cztery dni przed wygaśnięciem koncesji.

Przed głosowaniem KRRiT jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie "podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Rzeczniczka Rady Teresa Brykczyńska przekazała, że uchwała była niezbędna dla podjęcia decyzji dotyczącej koncesji dla TVN24. Wskazała, że "wyszły kwestie związane z analizą i różnymi interpretacjami zapisów ustawy o radiofonii i telewizji". "My nie zmieniamy interpretacji prawa, my prosimy, aby je doprecyzować" - podkreśliła.

