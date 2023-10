Koluszki: Waldemar Buda: marzenia można spełniać także w mniejszych miejscowościach

Można starać się o środki i spełniać marzenia również w małych i średnich ośrodkach - powiedział w niedzielę w Koluszkach (Łódzkie) minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Gmina otrzymała właśnie z programu "Polski Ład" 30 mln zł na nową infrastrukturę klubu sportowego.

"Przykład koluszkowskiego klubu sportowego pokazuje, że można starać się o środki i spełniać marzenia również w małych i średnich ośrodkach - takich jak Koluszki. Bo nie tylko Warszawa, Łódź czy Kraków zasługują na obiekt na miarę XXI wieku. Obiekt w Koluszkach będzie w standardzie ośrodka treningowego RTS Widzew, bo budżet jest bardzo podobny. W koluszkowskim klubie trenuje regularnie 250 dzieciaków - nie sposób odmówić im dobrych warunków do treningu" - podkreślił minister rozwoju i technologii.

W niedzielę na koluszkowskim stadionie Waldemar Buda poinformował, że gmina otrzymała na modernizację obiektu 30 mln zł z programu inwestycji strategicznych "Polski Ład". Jak zaznaczył, to środki budżetowe, wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat przyznał, że projekt zagospodarowania obecnego terenu klubu sportowego jest gotowy od kilku lat, ale do jego zrealizowania gminie brakowało źródeł dofinansowania.

"To będzie najlepszy prezent na 100-lecie klubu, które będziemy obchodzić w 2025 r. Powstanie nowa płyta boiska, bieżnia lekkoatletyczna, boczne boisko ze sztuczną nawierzchnią przykryte balonem - co w naszej okolicy jest rzadko spotykane i pozwoli trenować zawodnikom także w sezonie jesienno-zimowym. Będzie także nowy budynek klubowy z szatnią dla orlika i strefa rekreacji dla mieszkańców osiedla Natolin. To kompleksowy projekt, na który wszyscy czekaliśmy i bardzo cieszę się, że będziemy mogli go zrealizować" - mówił dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta w Koluszkach Mateusz Karwowski.

Władze klubu spodziewają się, że po ukończeniu modernizacji i rozbudowy, z obiektu będzie mogło korzystać znacznie więcej koluszkowian - w każdym wieku.

"Dokumentacja przetargowa jest gotowa, wystarczy teraz ruszyć z przetargiem i zakładam, że latem przyszłego roku ruszą prace, a jeśli inwestycja przebiegnie sprawnie, to będzie gotowa do końca 2024 roku" - dodał w. Buda.