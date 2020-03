Komasa, Bielenia, Kleczewska i Możdżer wśród laureatów plebiscytu O!Lśnienia 2020

Jan Komasa, Bartosz Bielenia, Maja Kleczewska, Dawid Podsiadło i Taco Hemingway, Leszek Możdżer, Barbara Sadurska, Alicja Knast i Szymon Kobylarz oraz Leszek Lichota i Aleksandra Popławska zostali laureatami plebiscytu O!Lśnienia 2020 . Nagrodę Ambasadora Kultury O!Lśnień otrzymał Mariusz Treliński.

Szanse na O!Lśnienia - nagrody kulturalne Onetu i Miasta Krakowa - mają artyści, których "świeżość spojrzenia, talent oraz warsztat lśniły najjaśniej" w poprzednim roku kalendarzowym. Nominacje do nagród mogą otrzymać polscy artyści, których dzieła zostały wydane lub wyprodukowane w kraju w ub.r. lub którzy odnieśli spektakularny sukces międzynarodowy. Listę finalistów plebiscytu tworzy redakcja Onet Kultura na podstawie rekomendacji krytyków.

Nazwiska nagrodzonych za najważniejsze wydarzenia artystyczne 2019 r. podał w piątek portal Onet.

Laureatami w O!Lśnień w kategorii film oraz nagrody głównej zostali Jan Komasa i Bartosz Bielenia. Nagrodzono ich za nominowane do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy "Boże Ciało", uznane za "przykład doskonałej artystycznej współpracy, dzięki której kolejne pokolenie polskich twórców ma szansę na najważniejsze światowe laury".

Zwyciężczynią w kategorii teatr została Maja Kleczewska, doceniona za przedstawienie "Hamlet" w Teatrze Polskim w Poznaniu, "spektakl-wydarzenie, wielkie polsko-ukraińskie widowisko, w którym Stara Rzeźnia w Poznaniu zamienia się w zamek Elsynor". "To klasyczne i innowacyjne przedsięwzięcie łączy tekst Szekspira z nerwem współczesności" - podkreślono w uzasadnieniu nominacji.

W kategorii literatura nagrodzono Barbarę Sadurską za "Mapę", czyli "debiut imponujący dojrzałością języka, umiejętnością montażu wątków i postaci z różnych epok". "Autorka misternie wplata w tę układankę motyw zła i zadaje fundamentalne pytania" - stwierdzono w uzasadnieniu.

W kategorii muzyka popularna uhonorowani zostali Dawid Podsiadło i Taco Hemingway za koncert na PGE Narodowym, który "był spektaklem muzycznym i zarazem manifestacją odpowiedzialności za nasze dziś i jutro" oraz "za duet, który zelektryzował fanów w całej Polsce".

Nagroda w kategorii muzyka poważna i jazz powędrowała do Leszka Możdżera, jednego z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych. Doceniono go za ścieżkę dźwiękową do filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza" Macieja Pieprzycy o życiu niewidomego pianisty jazzowego Mieczysława Kosza. "Za muzyczną archeologię, dzięki której udało się odtworzyć utwory Mieczysława Kosza, wirtuozerską interpretację i muzyczne wariacje, które stały się jednym z bohaterów filmu Macieja Pieprzycy" - czytamy.

Alicja Knast i Szymon Kobylarz to zwycięzcy w kategorii sztuki wizualne. "Za inspiracje dla wystaw w Muzeum Śląskim w ostatnich pięciu latach, w tym ekspozycji +Zajawka+. Szymon Kobylarz, jako kurator wystawy, przypomniał, jakim fenomenem w polskiej kulturze jest hip-hop, zaangażował też mieszkańców Śląska (jednej z kolebek hip-hopu) do jej współtworzenia" - głosi uzasadnienie nominacji.

W kategorii serial wyróżniono Leszka Lichotę i Aleksandrę Popławską za role w serialu "Wataha" i "zbudowanie wciągającej relacji między bohaterami serialu, przy jednoczesnym zachowaniu ekranowej autonomii i wyrazistości postaci".

Nagrodę Ambasadora Kultury O!Lśnień 2020 otrzymał Mariusz Treliński, dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie.