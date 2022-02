Komentarze po wyroku TSUE: To może być katastrofa dla polskiego budżetu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił w środę skargi polskiego i węgierskiego rządu przeciwko nowemu mechanizmowi, który łączy fundusze europejskie z poszanowaniem praworządności. Zebraliśmy w tej sprawie opinie prawników i ekonomistów.

Musimy się porozumieć

- Zważywszy, że problemy z praworządnością w Polsce potwierdzają dziesiątki już orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i TSUE, środowe orzeczenie może oznaczać katastrofę dla polskiego budżetu, a konkretnie - dla funduszy unijnych, które miały go zasilać w latach 2021-2027 - dodaje partner w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy.Co prawda, w tym przypadku nie ma żadnego automatyzmu, zagrożone może być jednak nawet 770 mld zł. W grę wchodzą bowiem nie tylko środki z pocovidowego Funduszu Odbudowy (ok. 58 mld euro), ale także fundusze przyznawane krajom członkowskim z wieloletniego funduszu unijnego. W przypadku Polski jest to niemal 113 mld euro.- Ryzyko zapewne odsunęłoby odpolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa, weryfikacja sędziów powołanych z jej udziałem i likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN - wskazuje Adam Zwierzyński. - Pytanie, czy perspektywa utraty tak ogromnych sum będzie dla Polski wystarczającym impulsem, aby wycofać się z „reformy sądownictwa", czy raczej powtórzymy - tym razem nieprzymuszeni przez potężnego sąsiada - historyczny błąd, jakim była odmowa udziału w Planie Marshalla - dodaje.Zdaniem analityków ING Banku Śląskiego, wyrok TSUE to dla Polski sygnał, że musi „dogadać się" z instytucjami unijnymi, by nie stracić pieniędzy m.in. z Krajowego Planu Odbudowy.- Polska ma czas do końca 2022 roku na osiągnięcie porozumienia z instytucjami unijnymi, aby nie utracić 70 proc. przyznanych grantów, czyli prawie 17 mld euro. Gdyby w pesymistycznym scenariuszu nie doszło do porozumienia do końca grudnia 2022 roku, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o Funduszu Odbudowy, Polska może stracić większą cześć przyznanych grantów piszą ekonomiści w komentarzu do wyroku.To jednak nie koniec polskich kłopotów, gdyby Polsce nie udało się porozumieć z UE. - Brak porozumienia z instytucjami unijnymi miałby także dalsze konsekwencje - zagrożone byłyby również wypłaty środków spójności z nowego 7-letniego budżetu unijnego 2021-27, bo mechanizm warunkowości będzie miał zastosowanie nie tylko do KPO, ale także nowego budżetu unijnego 2021-27. W tym przypadku zagrożone byłoby 76 mld euro środków z funduszy spójności (niekoniecznie dopłaty dla rolników) - piszą ekonomiści ING.W opinii ING brak klarownej sytuacji w związku z wypłatami funduszy unijnych będzie wpływać na rynki, w tym na kurs złotego.- Ten czynnik jest swojego rodzaju hamulcem dla umocnienia złotego w obecnym otoczeniu, które przemawia za dalszym wzrostem polskiej waluty. Ostatnie interwencje słowne NBP (zapowiadające dalsze podwyżki stóp i wskazujące na silne preferencje banku centralnego dla umocnienia złotego) działałyby silniej, gdyby niepewność związana z dostępem do środków unijnych była mniejsza - wskazują eksperci.