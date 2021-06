Komisarz Ferreira: Bauhaus i polityka spójności to szansa, która zdarza się raz na pokolenie

Bauhaus - Nowy Ład Europejski oraz Polityka Spójności na lata 2021-2027 może być szansą, która zdarza się raz na pokolenie - powiedziała do marszałków zebranych podczas Konwentu Marszałków Województw RP w Augustowie komisarz do spraw spójności i reform Komisji Europejskiej Elisa Ferreira.

W Augustowie (Podlaskie) odbyło się trzecie, ostatnie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP pod przewodnictwem Województwa Podlaskiego. Do marszałków przemówiła w formie on-line komisarz do spraw spójności i reform Komisji Europejskiej Elisa Ferreira. Komisarz mówiła zarówno o Nowym Ładzie Europejskim Bauhaus oraz oraz o Polityce Spójności na lata 2021-2027.

"Jeśli połączymy te dwa źródła inwestycji, otrzymamy szansę, która zdarza się raz na pokolenie" - powiedziała Ferreira. Dodała, że to szansa na odbudowę po kryzysie, ale też budowę czegoś lepszego.

Obrady konwentu miały formułę hybrydową. Część przedstawicieli województw przyjechała do Augustowa, zaś pozostali uczestniczyli zdalnie. Było to ostatnie, już trzecie posiedzenie konwentu pod przewodnictwem Województwa Podlaskiego. W tym czasie konwent uzgodnił 18 wspólnych stanowisk, które dotyczyły m.in. sposobu i podziału pieniędzy w ramach Polityki Spójności na lata 2021 - 2027.

Podczas posiedzenia zastępca dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Agnieszka Kapciak omówiła stan prac nad projektem Umowy Partnerstwa. Dokument ten precyzuje, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Chodzi tu o 76 mld euro z unijnej polityki spójności.

Kapciak poinformowała, że od 18 stycznia do 22 lutego trwały konsultacje tego projektu w formule online. Dodała, że wpłynęło kilka tysięcy uwag, które teraz są analizowane w ministerstwie. W trzecim kwartale tego roku projektem zajmie się Rada Ministrów i zostanie on formalnie przekazany do Komisji Europejskiej.

"To nie tylko kwestie kluczowe, mające wpływ na rozwój regionów, ale stojące przed nami wyzwania, które wymagają naszego przygotowania i determinacji" - powiedział marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki

Komisarz do spraw spójności i reform Komisji Europejskiej Elisa Ferreira powiedziała, że Nowy Ład Europejski będzie wymagał ich dużego zaangażowania.

Liczymy na państwa jako marszałków, że zaangażujecie się i przypieczętujecie ten proces. Mamy dynamikę, mamy szansę, stwórzmy tę przyszłą Polskę, Europę, z której wszyscy będziemy mogli być dumni" - powiedziała Elisa Ferreira.

- To okazja na zbudowanie zielonej gospodarki, stworzenie nowych gałęzi przemysłu i nowych działań od ekologicznego transportu publicznego po inteligentne sieci energetyczne, nowe produkty wytwarzane z cyrkularnych surowców i mądre sposoby unikania odpadów, przeprojektowanie przestrzeni publicznej tak, aby była neutralna, nie tylko pod względem emisji dwutlenku węgla, ale również atrakcyjna i nadająca się do życia oraz piękna - podkreśliła komisarz.

Nowy Europejski Bauhaus (NEB) to koncepcja rozwoju Europy ogłoszona po raz pierwszy przez Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie UE we wrześniu 2020 r. To europejska odpowiedź na kryzys ekologiczny i epidemiologiczny, z jakim boryka się obecnie cały świat, a także twórczy sposób wdrożenia w życie idei Europejskiego Zielonego Ładu.

"To propozycja nowego sposobu budowania, nowego podejścia do pandemii i nowego sposobu życia w Europie, która ma być opracowana wspólnie przez architektów, projektantów, inżynierów, naukowców, artystów i społeczeństwo obywatelskie" - powiedział marszałek Kosicki.

Nowy Europejski Bauhaus ma dawać szansę na rozwój wszystkich regionów, także obszarów wiejskich, m.in. poprzez cyfryzację, nowoczesną infrastrukturę. Jednym z głównych założeń projektu jest większa współpraca mniejszych miejscowości z dużymi ośrodkami miejskimi. To też inicjatywa, która będzie łączyć projekty z dziedziny nowoczesnych technologii, nauki i sztuki. Według koncepcji nowego Bauhausu w budownictwie mają być wykorzystywane naturalne surowce, przede wszystkim drewno.

Marszałek Artur Kosicki podczas konferencji prasowej podsumowującej półroczne przewodnictwo województwa podlaskiego w Konwencie Marszałków Województw RP przekazał laskę marszałkowską marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu.

