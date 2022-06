Komisarz Ferreira: dzięki polityce spójności ponad 115 mld euro inwestycji w miastach w 7 lat

Ponad 115 mld euro zainwestowano w minionych siedmiu latach w miastach dzięki unijnej polityce spójności; Unia Europejska nadal wspiera i będzie wspierać miasta m.in. w ich cyfrowej i zielonej transformacji – zadeklarowała w poniedziałek unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

"Zrównoważony rozwój miejski jest jednym z kluczy do przyszłości Europy i świata. Miasta są kluczem dla nowej, bezpiecznej, cyfrowej przyszłości. Wiele z tego, co robimy, robimy właśnie w miastach" - mówiła komisarz podczas poniedziałkowej inauguracji 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (ang. World Urban Forum - WUF11) w Katowicach.

Elisa Ferreira, która połączyła się z uczestnikami forum online, podkreśliła rolę miast - zarówno dużych, jak i mniejszych - w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. "Bardzo mocno staramy się wspierać strategie lokalne, powstające z udziałem samych mieszkańców, samych zainteresowanych" - mówiła komisarz.

Jak oceniła, kraje UE opowiadają się obecnie za przyspieszeniem wprowadzania w życie nowej agendy miejskiej, czyli strategii działania wobec miast. Przypomniała, że unijny program zakłada m.in. wsparcie dla 100 europejskich miast w zakresie wdrażania nowych technologii i innowacji służących - jak mówiła - "transformacji cyfrowej i zielonej".

"Mam także nadzieję, że stworzymy to, co nazwaliśmy nowym europejskim Bauhausem - tak, aby miasta były nie tylko zrównoważone, ale również piękniejsze i bardziej inkluzywne; nazywamy to +zrównoważeniem stylu+" - tłumaczyła Elisa Ferreira.

Komisarz przyznała, że miasta stają obecnie przed wieloma różnorodnymi wyzwaniami - demograficznymi, ekonomicznymi, społecznymi, klimatycznymi, zdrowotnymi. Część z tych wyzwań ma szczególny charakter w poszczególnych miastach, wiele jednak jest do siebie podobnych.

"W wielu miejscach rozwiązania tych problemów będą podobne. Dlatego potrzebujemy wymiany doświadczeń i wiedzy, upowszechniania najlepszych praktyk, z których będą korzystały obszary miejskie i mieszkańcy miast" - mówiła unijna komisarz, wskazując, iż duża część polityki spójności adresowana jest właśnie do miast.

"Sama polityka spójności w Unii Europejskiej doprowadziła do zainwestowania ponad 115 mld euro w miastach w ciągu ostatnich siedmiu lat. Tym samym - poprzez współpracę rozwojową w obszarze UE - udzieliliśmy znaczącej pomocy wielu krajom członkowskim" - mówiła Ferreira.

W swoim wystąpieniu komisarz nawiązała również do rosyjskiej agresji na Ukrainę, nazywają tę napaść niesprowokowaną i nieusprawiedliwioną, będącą pogwałceniem prawa międzynarodowego. Jak mówiła, Unia powinna być partnerem dla Ukrainy również w kontekście odbudowy zniszczonych miast. "Powinniśmy być partnerami i stwarzać możliwości dla inwestycji" - oceniła.

Według komisarz Ferreiry rozwój tkanki miejskiej nie jest abstrakcyjną ideą, ale wiążą się z nim - jak podkreśliła - "realne działania zmierzające do zmieniania naszego życia na lepsze - gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek mieszkamy; to jest nasze wspólne zobowiązanie" - podsumowała komisarz, opowiadając się za przyspieszeniem działań w ramach tzw. agendy miejskiej.

"Chcemy, aby nasze miasta były zielone, produktywne; chcemy podnosić jakość życia mieszkańców miast" - zadeklarowała Elisa Ferreira, wskazując na Katowice jako przykład udanej transformacji miasta, zdominowanego wcześniej przez przemysł wydobywczy, w kierunku ośrodka - jak oceniła komisarz - "tętniącego życiem, będącego terenem zielonym".

