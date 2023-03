Komisarz Schmit: śląscy górnicy muszą znaleźć jakościowe i stabilne miejsca pracy

Śląscy pracownicy, którzy stanowią znaczącą część zatrudnionych w przemyśle górniczym Unii Europejskiej, w procesie transformacji muszą mieć możliwość znalezienia jakościowych i stabilnych miejsc pracy - ocenił w poniedziałek unijny komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit.

Wystąpienie komisarza otworzono podczas poniedziałkowej Konferencji Programowej "Śląski Ład", zorganizowanej w Katowicach z inicjatywy europosłanki PiS Izabeli Kloc. Tematem siódmej edycji tego forum był rynek pracy i szkolnictwo zawodowe w dobie transformacji.

Komisarz Schmit przypomniał, że decyzją Komisji Europejskiej, rok 2023 jest obchodzony jako Europejski Rok Umiejętności. Jednym z celów tej inicjatywy jest promowanie kształcenia i doskonalenia kompetencji w celu wzmacniania konkurencyjności unijnej gospodarki i sprostania wyzwaniom wynikającym z transformacji cyfrowej i energetycznej. Wsparcie kształcenia zawodowego i programów przekwalifikowań ma być także jednym z filarów sprawiedliwej transformacji Śląska.

"W ambitnym programie sprawiedliwej transformacji Śląska przewidziano blisko 235 mln euro na kształcenie zawodowe i kształcenie dorosłych oraz 143 mln euro na służącą temu infrastrukturę. Celem jest pomoc wszystkim osobom dotkniętym transformacją w uzyskaniu nowych umiejętności i kwalifikacji, a także pomoc młodym ludziom w zdobyciu umiejętności dopasowanych do zmieniającego się rynku pracy" - wyjaśnił komisarz.

Dodatkowo 40 mln euro będzie przeznaczone na wsparcie projektów społecznych dla osób, które ucierpiały na zmianach. Wszystkie te środki - jak mówił Nicolas Schmit - mieszczą się w wartym ponad 5 mld euro regionalnym programie dla woj. śląskiego.

"Dzięki alokacji ponad 5 mld euro funduszy europejskich, śląski program będzie największym w Unii Europejskiej regionalnym programem wielofunduszowym, obejmującym m.in. 2 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji" - przypomniał unijny komisarz, dziękując władzom woj. śląskiego za współpracę w negocjowaniu programu oraz - jak mówił - ich "szczerą wiarę w sprawiedliwą transformację Śląska".

"Śląscy pracownicy, którzy stanowią znaczącą część zatrudnionych w przemyśle górniczym Unii Europejskiej, w procesie transformacji muszą mieć możliwość znalezienia jakościowych i stabilnych miejsc pracy. Aby to umożliwić, władze regionalne i rząd muszą podwoić wysiłki w zakresie tworzenia możliwości szkoleniowych, zachęcania do tworzenia zielonych miejsc pracy oraz wspierania programów reorientacji zawodowej" - podkreślił Nicolas Schmit.

Przypomniał, że Europejski Zielony Ład, któremu służy transformacja energetyczna, zakłada, iż w 2050 roku Europa powinna stać się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem.

"Komisja Europejska szacuje, że przy odpowiedniej polityce może to potencjalnie doprowadzić do powstania miliona dodatkowych miejsc pracy w UE do 2030 roku. Nie możemy jednak nie doceniać wpływu przemian ekologicznych, cyfrowych i demograficznych na społeczeństwo i zatrudnienie. Zapewniają one znaczne możliwości tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, jednak w sektorach energochłonnych o dużej emisyjności można oczekiwać krótkoterminowych wyzwań" - powiedział komisarz.

"Szybkość i sukces w zarządzaniu tymi znaczącymi zmianami będą zależały od zdolności Europy do poprawiania poziomu umiejętności pracowników" - ocenił Schmit. Komisarz wyraził przekonanie, że "program sprawiedliwej transformacji pozwoli przekształcić Śląsk z regionu o długiej historii związanej z wydobyciem węgla, w region, którego przyszłość leży w tworzeniu zielonych miejsc pracy".

