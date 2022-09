Komisarz UE ds. rolnictwa: Polska w pierwszej grupie państw z zatwierdzonym Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej

Polska jest w pierwszej grupie siedmiu krajów, gdzie KE zatwierdziła Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - powiedział komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski w Osiecku (woj. mazowieckie). Jak dodał, na zatwierdzenie takich planów czekają m.in. Niemcy, Holandia.

"Polska jest wśród pierwszych siedmiu krajów z zatwierdzonymi planami strategicznymi. Pierwsza grupa najszybciej zakończyła negocjacje, przedstawiła najlepsze plany" - powiedział w piątek Wojciechowski na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem, ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem.

Jak wymienił Wojciechowski, państwa, których plany zostały już zatwierdzone to Dania, Finlandia, Francja, Polska, Portugalia, Hiszpania i Irlandia - w sumie siedem państw.

"To jest wielka sprawa, że Polska jest w tej pierwszej grupie państw z zatwierdzonymi planami strategicznymi. Inne państwa jeszcze czekają na takie decyzje wśród nich są Niemcy, Holandia, Włochy - duże rolnicze kraje" - powiedział.

Jak podkreślił unijny komisarz ds. rolnictwa, w polskim planie strategicznym najważniejsze są gospodarstwa hodowlane, które "bardzo zyskają na tym planie".

"My rzeczywiście ten plan zmieniliśmy w ostatnich tygodniach pracy (...) w kierunku większego wsparcia dla gospodarstw hodowlanych" - wskazał.

Wojciechowski podkreślił, że polski plan powstał wspólnie z rolnikami; uwzględnia on postulaty rolników, przede wszystkim, jeśli chodzi o hodowlę - "tę najbardziej zagrożoną część rolnictwa polskiego - wprowadza ogromy postęp".

"Jeśli policzymy wszystkie środki przewidziane z tych 25 mld euro na te najbliższe 5 lat, to na hodowlę przeznacza się, na dobrostan zwierząt, 1,7 mld euro plus w płatności do produkcji drugie 1,7 mld euro" - powiedział.

Jak dodał, jest jeszcze wsparcie dla ekstensywnego wypasu na użytkach zielonych. "Także w sumie to jest ponad 3,7 mld euro na wsparcie hodowli. Uwzględniając jeszcze niektóre dodatkowe elementy, to jest blisko 4 mld euro. Polskie gospodarstwa hodowlane odczują ogromne wsparcie i ogromną zmianę, jeśli chodzi o politykę i fundusze unijne właśnie do nich skierowane" - powiedział.

Unijny komisarz wskazał, że w ramach rolnictwa węglowego, czyli płacenie rolnikom za takie dobre praktyki, jak m.in. stosowania obornika, przyorywanie słomy, zostawianie resztek pożniwnych w glebie - za to rolnicy dostaną 2,8 mld euro.

Wojciechowski przekazał, że to, co jest bezpośrednio skierowane na dobrostan zwierząt, czyli 1,7 mld euro na 5 lat, to jest więcej niż cała Unia Europejska 27 krajów wydała na dobrostan zwierząt w poprzedniej siedmiolatce. "Polska bardzo intensywnie wspiera hodowlę poprzez dobrostan zwierząt" - zaznaczył.

