Komisarz Wojciechowski: jest coraz większa szansa, że Polska otrzyma fundusze z KPO

Myślę, że jest coraz większa szansa na to, by Polska otrzymała środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - ocenił w rozmowie z PAP.PL unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Podkreślił, że nie ma zagrożenia dla wypłat z unijnych funduszy rolnych i spójności.

Komisarz był m.in. pytany przez PAP.PL o to, czy do Polski trafią środki w Krajowego Planu Odbudowy. Obecnie są one blokowane przez Komisję Europejską. W piątek na temat KPO w Brukseli rozmawiał z komisarzem ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem oraz wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Vierą Jourovą polski minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. W przyszłym tygodniu rozmowy na ten temat będą kontynuowane na poziomie roboczym.

Wojciechowski podkreślił, że misja Szynkowskiego vel Sęka jest bardzo ważna. Dodał, że jego zdaniem rozmowy przybliżają Polskę i Komisję do zakończenia sprawy, to znaczy uruchomienia wypłat z KPO. "Myślę, że jest coraz większa szansa (na wypłatę środków z KPO - PAP) (...) Jestem optymistą, jeśli chodzi o wynik tych rozmów" - ocenił.

Według komisarza, środki z KPO są bardzo ważne dla całej gospodarki, w tym także dla polskiego rolnictwa - w szczególności przetwórstwa.

Komisarz ds. rolnictwa odnosząc się do rozbieżności między polskim rządem, a Komisją Europejską ws. KPO, powiedział, że nazwałby to bardziej dialogiem niż sporem. Przypomniał, że polski KPO został przyjęty przez Komisję 1 czerwca br., później został zatwierdzony też przez Radę.

Wojciechowski przyznał, że wątpliwości Komisji dotyczą tego, czy wszystkie tzw. kamienie milowe zostaną spełnione, a to jest jeden z elementów wypłaty środków. "W moim przekonaniu Polska spełnia także w zakresie praworządności warunki, które pozwalają na wypłatę funduszy odbudowy. Nie wszyscy podzielają ten pogląd. Myślę, że jest potrzeba objaśniania tego, co się dzieje w Polsce z reformą sądownictwa. Nie dla wszystkich są to sprawy w pełni jasne" - powiedział.

Unijny komisarz zapewnił ponadto, że wbrew różnym doniesieniom, środki w nowej perspektywie finansowej z Funduszu Spójności, czy Wspólnej Polityki Rolnej, nie są zagrożone. "Polska spełnia wszystkie warunki, żeby otrzymywać i fundusze rolne, i fundusze spójności. Dyskusja dotyczy tylko funduszy z KPO" - zaznaczył.

Odnosząc się do funduszy rolnych, komisarz przypomniał, że polscy rolnicy już od października 2020 r. korzystają z budżetu UE na nową perspektywę. Dodał, że Polska jako jeden z pierwszych krajów ma też zatwierdzony przez KE Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027. Jego budżet wynosi ponad 25 mln euro.

Według Wojciechowskiego, polski Plan Strategiczny jest "bardzo dobry" i kieruje on bardzo duże środki na wsparcie rolników i hodowców.

Przypomniał, że na tzw. dobrostan zwierząt, czyli na poprawę warunków hodowli zwierząt, Polska zamierza wydać 1,7 mld euro. "To jest więcej niż cała UE - 27 krajów wydało na dobrostan zwierząt w poprzednich siedmiu latach" - zauważył.

W ramach Planu Strategicznego wsparcie przewidziane jest również na tzw. rolnictwo węglowe. Chodzi m.in. o ograniczenie emisji CO2, zatrzymywanie go w glebie. Wojciechowski podkreślił, że rolnicy otrzymają dodatkowe środki za stosowanie dobrych praktyk polegających np. na: mieszaniu słomy z glebą po żniwach, uprawie bezorkowej, stosowaniu mniejszej ilości nawozów, czy stosowanie obornika jako alternatywny dla nawozów chemicznych.

Komisarz poinformował, że w najbliższych tygodniach Komisja opublikuje projekt rozporządzenia, które pozwoli certyfikować dobre praktyki rolnicze i płacić rolnikom za ich stosowanie poza funduszami przeznaczonymi na WPR.

Cała rozmowa jest pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1484224%2Cjanusz-wojciechowski-jest-coraz-wieksza-szansa-ze-polska-otrzyma-fundusze

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl