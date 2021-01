Komisja ds. służb specjalnych pozytywnie o nowym wiceszefie SWW i odwołaniu płk Mazur

Sejmowa komisja ds. służb specjalnych większością głosów pozytywnie zaopiniowała kandydaturę płk. Huberta Dzierzęckiego na nowego wiceszefa Służby Wywiadu Wojskowego. Komisja pozytywnie oceniła też wniosek o odwołanie obecnej wiceszefowej SWW płk Agaty Mazur.

Przewodniczący komisji Waldemar Andzel (PiS) (PiS) powiedział PAP po wtorkowym posiedzeniu, że oba wnioski szefa MON komisja zaopiniowała pozytywnie - zarówno odwoławczy, jak i o powołanie nowego wiceszefa.

Marek Biernacki (Koalicja Polska) powiedział PAP, że jest przeciwny zmianie na tym stanowisku i głosował przeciw odwołaniu Mazur. "To nie jest osoba z mojej bajki, ale płk Mazur jest osobą kompetentną" - podkreślił.

Przypomniał, że komisja miała kontakt z Mazur podczas poprzedniej kadencji w wielu, często newralgicznych sytuacjach, podczas których wykazywała się odpowiedzialnością i profesjonalizmem. "Teraz wymienia się osobę cenioną, która przepracowała wiele lat w służbach, odnosiła sukcesy i daje się na jej miejsce całkowicie nowa osobę" - powiedział PAP Biernacki.

"SWW to była nasza najlepsza nasza służba, miała bardzo dobre opinie, a my powoli to demontujemy - również przez wprowadzanie na tak poważne stanowiska jak wiceszef służby ludzi bez doświadczenia" - zaznaczył poseł opozycji.

Za pozytywną opinią o odwołaniu Mazur według nieoficjalnych informacji PAP głosowało czterech posłów, przeciw było trzech opozycyjnych posłów w komisji. Pozytywnie kandydaturę Dzierzęckiego oceniło również czterech posłów, a przeciw niej głosowało dwóch, jeden wstrzymał się od głosu.

Zastępców szefa SWW zgodnie z ustawą powołuje i odwołuje minister obrony narodowej, na wniosek szefa służby, po zasięgnięciu opinii sejmowej komisji ds. służb specjalnych. Mazur jest wiceszefową SWW od 2017 r.

Przewodniczący Andzel pytany o pozostałe informacje przedstawione podczas wtorkowych obrad zaznaczył, że nie może mówić szczegółowo, ponieważ - jak zwykle - sejmowa komisja odbywała się w trybie niejawnym.

Zaznaczył jednak, że posłowie na wniosek opozycji zapoznali się z informacjami poszczególnych służb o nieprawidłowościach związanych z zakupem sprzętu medycznego, środków ochronnych i testów diagnostycznych w czasie pandemii. "Zaproszone służby funkcjonują i wypełniają dobrze swoje obowiązki" - zapewnił poseł PiS.

Według Biernackiego z informacji wynika, że jedynie CBA było doraźnie proszone o przedstawienie swojego stanowiska przy zakupach sprzętu od określonych podmiotów. "Nie korzystano z pomocy innych służb, a stanowisko CBA nie zawsze było uwzględniane" - podkreślił. Dodał, że w konkretnej sprawie zakupu respiratorów "pewne wątpliwości" CBA jednak miało.

We wtorek komisja wysłuchała - też na wniosek opozycji - informacji o nieprawidłowościach dotyczących funduszu operacyjnego CBA, która to sprawa jest na etapie sądowym. Dotyczy ona okoliczności i nieprawidłowości związanych z przywłaszczeniem środków CBA przez jedną z pracownic Biura, procedur kontrolnych i wdrożonych działań naprawczych w CBA.

W listopadzie do sądu trafił akt oskarżenia przeciw Katarzynie G., której powierzono jednoosobowo prowadzenie funduszu operacyjnego CBA na potrzeby operacji specjalnych, np. kontrolowanego wręczenia łapówki. Ona i jej mąż mieli przywłaszczyć mienie znacznej wartości i wyprowadzać pieniądze - ok. 9,5 mln zł z funduszu Biura.

Według przewodniczącego komisji sprawa została wyjaśniona, a informacje są już w przestrzeni medialnej. "Komisję poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuratura krajowa, na jakim etapie jest sprawa i nasza komisja przyjęła te informacje, które w tej sprawie były dokładne i wyczerpujące z ich strony" - stwierdził.

Biernacki powiedział, że z informacji wynika, iż to, o czym mówiło się w przestrzeni medialnej na temat wynoszenia kasy operacyjnej CBA - ok. 9 mln zł - okazało się "ponurą prawdą". "Nowy szef wprowadził nowe procedury księgowości i kontroli tego budżetu i funduszu operacyjnego" - podkreślił.

Komisja ds. służb specjalnych uzyskała też we wtorek informacje ABW i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a także ze strony Służby Więziennej o rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczania zagrożeń wynikających z aktywności środowisk ekstremistycznych w Polsce.

"Rozmawialiśmy na ten temat; służby specjalne nadzorują to i wszystkie informacje zostały przekazane. Wynika z nich, że służy interesują się i kontrolują tę przestrzeń potencjalnych zagrożeń" - zapewnił Andzel.

Biernacki ocenił, że z wtorkowej informacji służb wynikało, iż po wydarzeniach w USA takie zagrożenia eksternistyczne w skali światowej narastają i mogą stać się porównywalne do zagrożenia islamskiego i zbliżone do niego.