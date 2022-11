Komisja ds. stołecznej reprywatyzacji orzekła w sprawach trzech nieruchomości

W sprawach stołecznych nieruchomości przy ulicach Brackiej 20, Nowy Świat 23/25 oraz Al. Niepodległości - orzekła w środę komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji. Jednocześnie komisja przyznała w środę 66 tys. zł odszkodowań dla lokatorów.

Jak poinformowano w komunikacie komisji przekazanym PAP, w sprawie nieruchomości przy ul. Brackiej 20 stwierdzono w całości nieważność decyzji prezydenta Warszawy z 28 maja i 3 lipca 2015 r.

"Komisja dostrzegła, że prezydent Warszawy wadliwie stroną postępowania i beneficjentem decyzji uczynił podmiot, który nabył prawa i roszczenia do nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej" - uzasadniła komisja. Ponadto - jak dodała - na mocy decyzji z lipca 2015 r. prezydent usiłował dokonać zmiany po upływie ustawowego siedmiodniowego terminu na dokonanie jej autoweryfikacji.

W sprawie nieruchomości przy ul. Nowy Świat 23/25 komisja również stwierdziła w całości nieważność decyzji prezydenta Warszawy z 9 kwietnia 2009 r. "Prezydent Warszawy ustanowił prawo użytkowania wieczystego co do nieruchomości, której nie można było wydzielić. Ponadto, prezydent Warszawy wadliwie stroną postępowania i beneficjentem decyzji uczynił podmiot, który nabył prawa i roszczenia do nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej" - uzasadniono.

Z kolei w odniesieniu do Al. Niepodległości rozstrzygnięcie komisji dotyczyło decyzji prezydenta Warszawy z 16 marca 2015 r. ustalającej odszkodowanie w wysokości ponad miliona zł za nieruchomość. Komisja uchyliła tamtą decyzję i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia prezydentowi Warszawy.

"Komisja dostrzegła, że prezydent Warszawy stroną postępowania i beneficjentką decyzji uczynił osobę, która nabyła prawa i roszczenia w drodze umowy cywilnoprawnej. Ponadto, prezydent Warszawy nie ustalił, w sposób wolny od wad, czy w sprawie zaktualizowały się przesłanki dotyczące przyznania odszkodowania" - zaznaczono w środowym komunikacie komisji.

Jednocześnie - jak poinformowano - w środę komisja weryfikacyjna wydała dwie decyzje w sprawie przyznania odszkodowań i zadośćuczynień lokatorom ul. Nowy Świat 28. Łącznie chodziło o kwotę 66 tys. zł.

