Komisja Europejska chce, żeby Unia mogła się dalej zadłużać

Komisja Europejska chce stałego mechanizmu zadłużania w UE, ale prognozy w Parlamencie Europejskim mówią, że spłata odsetek obecnego długu może sięgnąć 220 mld euro do 2058 r.

Podczas posiedzenia Komisji Budżetowej PE w Brukseli omawiano kwestię zadłużenia UE, z planowaną pełną spłatą długu związanego z Funduszem Odbudowy do 2058 roku.

Ekspert think tanku Bruegel, Gregory Claeys, przewiduje, że koszty obsługi obecnego długu UE mogą wynieść około 220 mld euro. Komisja Europejska proponuje stworzenie nowych zasobów własnych w celu radzenia sobie z tą kwotą.

NextGenerationEU, o wartości 800 miliardów euro, ma wspierać odbudowę gospodarczą po pandemii i rozwój zielonej i cyfrowej gospodarki w UE. Część środków to dotacje dla państw członkowskich, a część to pożyczki, które zostaną spłacone przez te państwa.

Rzońca: W Brukseli rosną obawy związane z trudnościami w spłacie pożyczek, z uwagi na rosnące koszty kredytów w strefie euro i inflację

- Pytanie, jak to wszystko spłacić. KE wysunęła własną koncepcję stworzenia nowych zasobów własnych - powiedział. Wskazał, że w tej sprawie potrzebny jest jak najszybszy kompromis w UE.

Europoseł Bogdan Rzońca z komisji budżetowej PE zwraca uwagę, że ta kwota jest istotna w kontekście planów KE stworzenia stałego mechanizmu zadłużania się.

- Ta dyskusja jest istotna z wielu punktów widzenia. Trwa bowiem rozmowa o stworzeniu nowej płaszczyzny funkcjonowania UE. Chodzi o to, aby UE mogła się zadłużać i aby był to stały instrument Komisji Europejskiej. Do tej pory zadłużenie UE miało miejsce tylko w przypadku Funduszu Odbudowy (NextGenerationEU) na gospodarkę po pandemii Covid. Posłowie podczas posiedzenia komisji zwracali uwagę, że rynki finansowe nie lubią takich wydarzeń, jak obecnie z wojnami w Izraelu i na Ukrainie. Inwestorzy w takiej sytuacji rezygnują z inwestycji - mówi PAP Rzońca.

- Tymczasem w UE wciąż nie ma zgody na nowe, świeże pieniądze i podatki z których trzeba będzie spłacać dług w wysokości 800 mld euro mld euro zaciągany na poczet KPO. Obawy rosną też, bo w strefie euro kredyty wciąż drożeją, w całej UE utrzymuje się inflacja, a na horyzoncie pojawia się widmo spłaty zadłużenia UE. Otóż okazuje się, że w perspektywie roku 2058 roku koszt spłaty odsetek wyniesie 220 miliardów euro! Może to być większa suma, bo każde zawirowanie wojenne będzie skutkowało wzrostem kosztów odsetek. Pada pytanie zatem jak pójdzie spłata obecnego długu i czy w Radzie Europejskiej będzie zgoda na dalsze kredyty, takie jak chociażby dla Ukrainy. Chodzi o obiecane 50 mld euro - dodał europoseł PiS.

