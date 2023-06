Komisja Europejska odsłoniła karty. Jest projekt rocznego budżetu UE

Komisja Europejska zaproponowała w czwartek roczny budżet UE na 2024 rok wysokości 189,3 mld euro. Zostanie on uzupełniony o płatności szacowane na 113 mld euro z przeznaczeniem na dotacje w ramach unijnego instrumentu na rzecz odbudowy po pandemii – NextGenerationEU.

Projekt budżetu na 2024 rok jest częścią długoterminowego budżetu Unii przyjętego pod koniec 2020 roku.

KE podała, że projekt budżetu na 2024 rok zgodnie z planem zapewnia kluczowe finansowanie na realizację priorytetów politycznych Unii.

Komisja proponuje przeznaczenie 53,8 mld euro na wspólną politykę rolną i 1,1 mld euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury. 47,9 mld euro ma wesprzeć rozwój regionalny i spójność regionalną, a 15,8 mld euro będzie wyasygnowane na wsparcie partnerów UE i jej interesów na świecie, z czego 11,4 mld euro na Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej - "Globalny wymiar Europy" (ISWMR - Globalny wymiar Europy), 2,1 mld euro zostanie przeznaczone Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III), a 1,7 mld euro na pomoc humanitarną (HUMA).

3,6 mld euro ma zostać przeznaczone na badania naukowe i innowacje

KE chce przeznaczyć 13,6 mld euro na badania naukowe i innowacje, z czego 12,8 mld euro na "Horyzont Europa", sztandarowy program badawczy Unii Europejskiej. Projekt budżetu obejmuje również finansowanie europejskiego aktu w sprawie czipów, w ramach programu "Horyzont Europa" oraz przegrupowanie na ten cel środków z innych programów.

4,6 mld euro ma trafić na europejskie inwestycje strategiczne, z czego 2,7 mld euro na instrument "Łącząc Europę" z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury transgranicznej, 1,3 mld euro na program "Cyfrowa Europa" oraz 348 mln euro na kluczowe priorytety w ramach InvestEU (badania naukowe i innowacje, dwojaka transformacja - ekologiczna i cyfrowa, sektor zdrowia i technologie strategiczne).

KE chce, aby 2,1 mld euro zostało przeznaczone na wydatki na przestrzeń kosmiczną, głównie na europejski program kosmiczny.

3,96 mld euro ma trafić na koszty związane z Funduszem Odbudowy

3,96 mld euro ma trafić na rosnące koszty finansowania zewnętrznego związane z Funduszem Odbudowy, 3,7 mld euro na Erasmus+, aby tworzyć możliwości kształcenia i mobilności dla ludzi, 332 mln euro na wsparcie artystów i twórców w całej Europie oraz 215 mln euro na promowanie sprawiedliwości, praw i wartości.

"Budżet UE nadal zapewnia Europie środki, które pomogą jej sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom. Budżet ten, podobnie jak budżety krajowe, boryka się jednak z ograniczeniami wynikającymi z rosnących kosztów, podczas gdy potrzeby finansowe nie maleją. Budżet ten opracowano z myślą o tym, by nadal wspierać zieloną i cyfrową transformację Unii, i pozostaje on jednym z najskuteczniejszych narzędzi przynoszących wyraźną poprawę życia obywateli" - powiedział Johannes Hahn, komisarz do spraw budżetu i administracji.

